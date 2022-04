FIFA 22: Icon Swaps 3 startet heute – Bringt perfekte Packs für das TOTS-Event

In FIFA 22 Ultimate Team startet heute Icon Swaps 3. Hier erfahrt ihr alles, was wir bereits zum neuen Icon-Tausch-Event wissen und warum sich die Promo besonders für das anstehende TOTS-Event (Team of the Season) lohnen könnte.

Wann startet Icon Swaps 3? Icon Swaps 3 startet heute, am 25. April 2022, um 19:00 Uhr in FIFA 22 Ultimate Team.

Was ist Icon Swaps 3? Icon Swaps bietet FUT-Spielern die Möglichkeit, sich begehrte Icon-Karten mithilfe von speziellen Aufgaben zu erspielen. Es ist nicht notwendig, die Legenden mit Münzen zu kaufen oder SBCs (Squad Building Challenges) abzuschließen.

Bei Icon Swaps erledigt man Aufgaben und sammelt Token, um diese gegen Packs oder Icon-Karten einzutauschen.

Wichtig: Es gibt nie genug Token, um sämtliche Belohnungen zu bekommen. Deshalb muss man abwägen, welche man sich sichern möchte

Welche Ikonen und Packs bringt Icon Swaps 3? Aktuell sind die Belohnungen und Aufgaben von Icon Swaps 3 noch nicht bekannt. Es sollte jedoch wie gewohnt eine Mischung aus Icon-Karten, Icon-Packs, Player Picks sowie verschiedener x25-Packs geben.

Sobald die Belohnungen bekannt sind, wird dieser Beitrag schnellstmöglich aktualisiert.

Weshalb sich Icon Swaps 3 besonders für das TOTS lohnen könnte

Mit dem anstehenden Start des TOTS-Events in FUT 22, warten in den nächsten Wochen haufenweise extrem starker TOTS-Karten auf die FUT-Spieler. Doch die begehrten TOTS-Spieler zu ziehen ist gar nicht so einfach, weshalb es hilfreich sein kann, ein paar Gratis-Packs zu ergattern.

Und genau hier kommt Icon Swaps 3 ins Spiel, denn neben den starken Icon-Karten, die Icon Swaps 3 bietet, bringt die Event-Reihe auch immer die beliebten x25-Packs mit. Diese eignen sich hervorragend für FUT-Events, denn sie garantieren Werte über 80 und können mit etwas Glück starke Event-Spieler enthalten.

Wenn also heute wieder drei verschiedene x25-Packs erscheinen, kann man sich durch das Erspielen von ein paar Token insgesamt 75 Gratis-Karten holen und diese während des TOTS-Events ziehen. Mit etwas Glück springt dann sogar eine richtige starke TOTS-Karte heraus.

Was haltet ihr von Icon Swaps 3? Erspielt ihr euch eine Ikone oder seid ihr eher an den Packs interessiert? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Wenn ihr wissen wollt, wie gut sich die Bundesliga im TOTW-Ranking von FIFA 22 schlägt, dann schaut doch mal hier rein:

FIFA 22: Alle 18 Bundesliga-Klubs im TOTW-Ranking – Wie nah ist das an der realen Tabelle?