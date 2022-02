FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Und was sagt ihr? Findet ihr die Strafen angebracht oder sollten die Exploiter härter bestraft werden? Schreibt es uns in die Kommentare.

Selbst der Ausschluss aus dem Transfermarkt ist laut einigen Spielern keine besonders harte Strafe. So argumentiert der Twitter-User @reevetard, dass diese Spieler ihre massiven Mengen an Coins schon lange vor der Sperre ausgegeben haben.

Diese Reaktionen gibt es: Während ein Teil der Spieler die Strafen für Exploiter begrüßen, ist es für einige andere nicht genug. In ihrem Tweet gibt EA keine genaue Definition an, was sie unter “massiven Ausnutzung” verstehen.

Das sagt EA: In einem Tweet auf dem offiziellen “FIFA Direct Communication”-Account teilten die Devs mit, dass der Fehler einerseits noch am selben Tag, dem 11. Februar, behoben wurde. Andererseits hat man es aber auch geschafft, die Accounts zu identifizieren, die den Bug extrem ausgenutzt haben.

Diese Belohnungen konnten am 11. Februar mehrfach abgeholt werden. Immer, wenn die Spieler ihre FIFA 22 Web App neu starteten, erwarteten sie neue Belohnungen . Auf diese Weise konnte man die Belohnungen theoretisch so oft abholen, wie man wollte. Und mancher Fan konnte der Versuchung nicht widerstehen, den Fehler massiv auszunutzen.

Um diesen Exploit ging es: In FIFA Ultimate Team können die Spieler an jedem Donnerstag ihre Division-Rivals-Belohnungen abholen. Dabei handelt es sich um Packs , Münzen und FUT Champions Punkte, die man verwenden kann, um neue Spieler zu bekommen oder sich für die Weekend-League zu qualifizieren.

In FIFA 22 gab es kurzzeitig einen Bug, der mehrfache Division-Rivals-Belohnungen ermöglichte. Das nutzten einige Spieler aus, um massive Mengen an Belohnungen abzustauben. Dafür werden sie jetzt bestraft.

