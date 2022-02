FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Wer allerdings wirklich im fertigen Team landen wird, wird sich erst heute Abend zeigen. Welche Talente würdet ihr gerne in Team 2 sehen? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Ein neuer Ladebildschirm in FUT deutet drei Karten an und das Internet ist sich sicher, dass es sich um folgende Spieler handeln sollte (via reddit ):

Was sind Future Stars überhaupt? Beim Future Stars Event in Ultimate Team geht es um junge Talente, die mal zu absoluten Weltstars werden könnten. Diese vielversprechenden jungen Spieler erhalten extrem verbesserte Spezialkarten, die darstellen sollen, wie stark die Fußballer einmal sein könnten.

Wann startet Future Stars? Das Future Stars Event ist schon am Freitag, den 4. Februar um 19:00 Uhr, mit Team 1 gestartet . Heute, am 11. Februar um 19:00 Uhr, erwartet uns das neue Team 2 mit frischen Spezialkarten.

In FIFA 22 Ultimate Team befinden wir uns mitten im Future Stars Event und heute erscheint bereits Team 2 mit noch mehr starken Talenten. Wir schauen uns an, welche jungen Spieler dabei sein könnten.

