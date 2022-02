FIFA 22 Future Stars – Leaks und Predictions versprechen heftige Karten

FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Was haltet ihr vom Future Stars Event? Freut ihr euch auf die neuen Karten? Verratet es uns doch in den Kommentaren!

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sicher ist hingegen wohl, dass so manches Talent eine starke Karte kriegen könnte. Wir schauen in den Predictions auf einige Spieler, die dabei sein könnten und klären, wie realistisch die aktuellen Leaks sind.

Spannend waren in den letzten Jahren besonders die Aufgaben-Karten, die man immer weiter verbessern konnte. So gab es im letzten Jahr Reinier von Borussia Dortmund, den man von 78 auf stolze 87 Punkte verbessern konnte. Ob es solche Spieler auch wieder in diesem Jahr geben wird, ist noch nicht bekannt.

Wann startet Future Stars? Wie EA angekündigt hat, startet Future Stars am kommenden Freitag, den 4. Februar um 19:00 Uhr. Doch auch, wenn das Event erst in paar Tagen beginnt, könnt ihr jetzt schon Token einsammeln und diese während der Promo ausgeben.

In FIFA 22 startet bereits am Freitag das Future Stars Event. Hier erfahrt ihr, welche Spieler beim Event dabei sein könnten.

Insert

You are going to send email to