FIFA 22 sperrt Rivals-Belohnungen für alle, weil ein paar Leute zu viele bekommen haben

FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Gleichzeitig wird aber auch von einigen darauf verwiesen, dass ein Ausnutzen dieses Fehlers als Schummeln gewertet werden könnte, das möglicherweise zu Banns führt. In den FIFA-Regeln bei EA Help heißt es etwa:

Das Spezielle: Starteten sie die Anwendung neu, lagen da offenbar erneut die Möglichkeit vor, Rivals-Belohnungen abzuholen – und so mehrfach Packs einzusacken (via reddit ).

Bisher hat sich an der Situation noch nichts geändert. Ihr braucht euch also nicht wundern, wenn ihr gerade keine Packs in der FUT-Rivals-Sektion vorfindet.

