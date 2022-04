FIFA 22: Irre Aufgabe zwingt euch zu fieser Kamera-Einstellung – Lohnt sich „Captain Fantastic“?

Wer in FIFA 22 „Captain Fantastic“ spielt, darf sich auf ungewöhnliche Matches freuen. Doch lohnt sich die Aufgabenreihe in Ultimate Team?

Das ist das Besondere an Captain Fantastic: Normalerweise spielt man in FIFA Ultimate Team mit einer der ganz typischen Kamera-Einstellungen, die das Feld von links nach rechts wie im Fernsehen darstellen.

Doch das Captains-Event hat eine ungewöhnliche Aufgabenreihe im Gepäck: Captain Fantastic dreht das Ganze um 90 Grad und zwingt euch, mit der Kamera-Einstellung „Pro“ zu spielen. Die kennt man in erster Linie aus Modi, in denen man nur einen einzelnen Spieler übernimmt – in Ultimate Team hat sie im Grunde keine Rolle gespielt.

Das Ganze sieht dann beispielsweise so aus:

So sieht die Kamera in Captain Fantastic aus

Was muss ich tun? Um die Aufgabenreihe „Captain Fantastic“ zu erledigen, müsst ihr insgesamt vier Teilabschnitte absolvieren. Den „Captain-Fantastic-Modus“ findet ihr bei den Live-Freundschaftsspielen.

Voller Einsatz: Hier müsst ihr 10 Tore in Squad Battles (mindestens auf Profi) erzielen. Da könnt ihr noch die normale Kamera nutzen. Belohnung: 50 EP, ein 75+ Spieler und das „FUT Heroes Club“-Trikot. Letzteres braucht ihr für die restlichen Aufgaben.

Hier müsst ihr 10 Tore in Squad Battles (mindestens auf Profi) erzielen. Da könnt ihr noch die normale Kamera nutzen. Exzellente Flanken: Bereite 5 Tore per Flanke im Captain-Fantastic-Modus vor und trage das FUT-Heroes-Club-Trikot. In diesem Modus wechselt dann die Kamera auf Pro. 1 Spielerwahl 80+ aus 3, 50 EP

Bereite 5 Tore per Flanke im Captain-Fantastic-Modus vor und trage das FUT-Heroes-Club-Trikot. In diesem Modus wechselt dann die Kamera auf Pro. Super-Torjäger: Erziele 20 Tore im Captain-Fantastic-Modus und trage das FUT-Heroes-Club-Trikot. 1 Spielerwahl 80+ aus 3, 50 EP

Erziele 20 Tore im Captain-Fantastic-Modus und trage das FUT-Heroes-Club-Trikot. Konstanter Kapitän: Triff in 8 separaten Partien des Captain-Fantastic-Modus und trage das FUT-Heroes-Club-Trikot. Belohnung: 1 Spielerwahl 80+ aus 3, 50 EP

Triff in 8 separaten Partien des Captain-Fantastic-Modus und trage das FUT-Heroes-Club-Trikot.

Habt ihr die komplette Aufgabe geschafft, gibt es noch eine Belohnung obendrauf: Einen Spieler-Pick 84+, ebenfalls aus 3 Spielern.

Lohnt sich Captain Fantastic in FIFA 22?

Das spricht für die Aufgabe: Grundsätzlich ist es eine unterhaltsame Sache, FIFA 22 mal aus einer völlig anderen Perspektive zu spielen. Ihr werdet schnell feststellen, dass sich das Spiel ganz anders spielt. Gerade Verteidigen ist eine Herausforderung, Skills und Offensivläufe fühlen sich ebenfalls anders an.

Allerdings kann es jede Menge Spaß machen, das Team auch mal so im Detail agieren zu sehen. Zudem gibt es in der Aufgabenreihe ein paar Player-Picks, bei denen man mit viel Glück sogar gute Karten bekommen kann.

Das spricht gegen die Aufgabe: Die Belohnungen sind nicht überragend. Wie beschrieben, kann man mit viel Glück gute Karten ziehen, man sollte aber nicht unbedingt damit rechnen.

Wer die Aufgabenreihe nur für die Belohnungen spielt, wird möglicherweise enttäuscht. Vor allem auch, da es in dieser Ansicht gar nicht so leicht ist, Flankentore zu schießen – geschweige denn, überhaupt 20 Tore zu sammeln.

Manche Spieler berichten über Fehler, durch die die Kamera beispielsweise nach einem Einwurf oder einer Ecke wieder in die „normale“ Ansicht springt. Das ist dann ein Vorteil für Spieler, die nur auf Belohnungen aus sind. Allerdings lässt sich dies nicht verlässlich wiederholen und ist möglicherweise schon korrigiert.

Kurz: Wer einfach nach Abwechslung in Ultimate Team sucht, ist bei Captain Fantastic auf jeden Fall richtig. Wer nur auf Belohnungen schielt, sollte sich lieber in anderen Modi austoben.

Derweil schickt auch das Team of the Season seine ersten Vorläufer: Das Voting zum Community TOTS in FIFA 22 hat begonnen.