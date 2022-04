FIFA 22: Wann kommt das TOTS? Alle wichtigen Infos zum Event

Bald startet das „Team of the Season“ in FIFA 22 . Hier erfahrt ihr alles zum FIFA 22 TOTS – vom Voting bis zur Bekanntgabe.

Das ist das TOTS: Das „Team of the Season“ erscheint jedes Jahr in Ultimate Team. Dort werden die Top-Spieler der unterschiedlichen Ligen in den Fokus gestellt – und mit massiv verbesserten Karten ausgerüstet.

Über die kommenden Wochen werden regelmäßig mehrere „Teams der Saison“ veröffentlicht, wie das Community TOTS, das Premier League TOTS, das Bundesliga TOTS und mehr. Diese Karten landen dann in den Packs von FIFA 22.

Für einige dieser Mannschaften könnt ihr im Vorfeld eure Stimme abgeben. Wie das Voting läuft und wann die Teams of the Season kommen, zeigen wir euch hier.

Voting und Bekanntgabe – Der Team of the Season Zeitplan

Wann kommt das FIFA 22 TOTS? Wir zeigen euch hier den aktuellen Zeitplan für das Team of the Season in Ultimate Team.

Votings: Hier könnt ihr mehrere Teams of the Season wählen. Das Voting läuft über die offizielle Website zum TOTS.

17. – 20. April: Voting zum Community TOTS. Die Abstimmung ist bereits gelaufen.

22. – 25. April: Voting zum Premier League TOTS.

27. – 01. Mai: Voting zum Bundesliga TOTS

03. – 06. Mai: Voting zum LaLiga TOTS

Bekanntgaben: Wann werden die TOTS offiziell vorgestellt?

29. April: Community TOTS

06. Mai: Premier League TOTS

13. Mai: Bundesliga TOTS

20. Mai: LaLiga TOTS

27. Mai: Ligue 1 TOTS

03. Juni: Serie A TOTS

10. Juni: Ultimate TOTS

Außerdem ist davon auszugehen, dass zusätzlich weitere TOTS-Veröffentlichungen anstehen, mit Teams aus den „kleineren“ Ligen. wie EFL, Liga NOS oder auch Eredivisie. Zumindest war dies in den vergangenen Jahren immer der Fall.

Zudem kamen die TOTS-Karten in den vergangenen Jahren auch als Player-Picks direkt in die Weekend-League-Belohnungen.

Die lohnen sich deutlich mehr als die TOTW-Karten und könnten die Weekend League so wieder spannend machen. Allerdings ist noch nicht offiziell bekannt, ob das auch in FIFA 22 in dieser Form umgesetzt wird.

FIFA 22: 10 hilfreiche Tipps, die euer Gameplay verbessern werden

Vorbereitung auf TOTS: Derzeit läuft in FIFA 22 noch die „TOTS-Warmup-Series“. Die soll euch mit Packs versorgen, die ihr für das TOTS-Event sparen könnt. Die solltet ihr dann öffnen, sobals die entsprechenden Teams of the Season verfügbar sind.

In den Meilenstein-Zielen findet ihr derzeit beispielsweise Aufgaben, in denen ihr Liga-spezifische Packs gewinnen könnt.

Auch die Icon-Swaps-Packs eigenen sich perfekt, um eine Art Pack-Grundlage für das TOTS zu schaffen:

FIFA 22: Icon Swaps 3 startet heute – Bringt perfekte Packs für das TOTS-Event