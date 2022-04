FIFA 22: Community TOTS ist live – So heftig sind die neuen Karten

Endlich geht es in FIFA 22 los mit dem Team of the Season (TOTS). Zum Start kommen mit dem Community TOTS und dem Eredivisie TOTS gleich zwei Teams mit richtig heftigen Karten ins Spiel.

Das ist das TOTS: Seit dem 29. April 2022 um 19:00 Uhr ist das TOTS-Event live. Es handelt sich um das größte Event in FIFA 22. Es geht darum, dass im Laufe der kommenden Wochen die besten Fußballer der Saison mit extrem starken TOTS-Karten belohnt werden.

Wöchentlich erscheinen dann neue „Teams of the Seasons“ der unterschiedlichen Ligen. Heute geht es mit dem Community TOTS sowie dem Eredivisie TOTS los. Und auch, wenn dies keine der „großen“ Ligen sind, haben die Karten ziemlich brutale Werte.

So sehen Community TOTS und Eredivisie TOTS aus

Diese Karten sind dabei: Im neuen Community TOTS sind wie erwartet richtige Kracher dabei. So gibt es extrem starke TOTS-Karten für Suarez (96), Lloris (95), Laporte (94) und Gnabry (92). Wirklich schlechte Karten gibt es nicht wirklich, denn selbst Adeyemi (89), Fred (91) erhalten Top-Werte.

Hier seht ihr das komplette Team:

Doch auch im Eredivisie TOTS sind extrem starke Karten dabei. So erhalten Gravenberch (95), Haller (91), Sangare (92), Kökcü (91) und Antony (91) massiv aufgewertete Spezialkarten.

Hier seht ihr alle Karten aus dem Eredivisie TOTS:

Was bietet das Event sonst noch? Neben den Event-Karten beginnen mit dem TOTS auch neue Wochenaufgaben. Außerdem gibt es spezielle Squad Building Challenges sowie spezielle Packs im Store.

So kommt ihr an die Karten: Die TOTS-Karten sind wie erwähnt in Packs enthalten, allerdings ist die Chance eine von ihnen zu ziehen sehr gering. Auf dem Transfermarkt bekommt ihr sie ebenfalls, jedoch dürften sie dort erstmal sehr teuer ausfallen.

Der beste Weg in Richtung TOTS-Karten ist aktuell tatsächlich die Weekend League. Denn im Gegensatz zu anderen Promos kommen die TOTS-Karten direkt in die Player Picks, die ihr euch mit möglichst vielen Siegen verdienen könnt.

Auch die Icon-Swaps-Packs eigenen sich perfekt, um eine Art Pack-Grundlage für das TOTS zu schaffen:

