FIFA 22: Premier League TOTS kommt heute – Das sind die Predictions

In FIFA 22 Ultimate Team erscheint heute mit dem Premier League TOTS das erste große Team of the Season. Welche Spieler dabei sein könnten, erfahrt ihr hier.

Nachdem bereits am vergangenen Freitag das Community TOTS sowie das Eredivisie TOTS erschienen sind, ist es heute an der Zeit für das große Premier League Team of the Season.

Das ist das Premier League TOTS: Beim Premier League TOTS hatten die Fans die Möglichkeit, für die besten Premier-League-Spieler der noch aktuellen Saison 2021/22 abzustimmen. Die Spieler mit den meisten Votes erscheinen dann heute im TOTS und erhalten massiv aufgewertete Spezialkarten, die in FIFA Packs zu finden sind.

Die Predictions zum Premier League TOTS

Was sind TOTS-Predictions? Bei den Predictions zum Team of the Season handelt es sich um Vorhersagen der Community. Es wird versucht zu erahnen, welche Spieler es anhand ihrer starken Saison-Leistungen sowie den Votes der Fans in das TOTS schaffen könnten.

Bedenkt aber, dass es sich bei den Vorhersagen um keine Garantien handelt. Das finale TOTS könnte sich noch deutlich von den Predictions unterscheiden.

Die Predictions stammen von der FIFA-Seite futbin:

Torhüter:

TH: Mendy (Chelsea FC)

Verteidiger:

RV: Alexander-Arnold (Liverpool FC)

IV: Van Dijk (Liverpool FC)

IV: Ruben Dias (Manchester City)

LV: Cancelo (Manchester City)

Mittelfeldspieler:

ZM: De Bruyne (Manchester City)

ZOM: Silva (Manchester City)

Stürmer:

RF: Salah (Liverpool FC)

LF: Son (Tottenham Hotspur)

ST: Ronaldo (Manchester United)

ST: Kane (Tottenham Hotspur)

Ersatzbank:

TH: Jose Sa (Wolverhampton Wanderers

LV: Robertson (Liverpool FC)

IV: Rüdiger (Chelsea FC)

RM: Bowen (West Ham United)

ZOM: Mount (Chelsea FC)

LF: Mané (Liverpool FC)

ST: Diogo Jota (Liverpool FC)

ST: Toney (Brentford)

ZDM: Rice (West Ham United)

RM: Saka (Arsenal FC)

ZM: Gallagher (Crystal Palace)

RAV: James (Chelsea FC)

FIFA 22: 10 hilfreiche Tipps, die euer Gameplay verbessern werden

So kommt ihr an die neuen TOTS-Karten

Diese Möglichkeiten habt ihr: Es gibt verschiedene Optionen, um an die starken TOTS-Karten zu gelangen. Die günstige, aber gleichzeitig stressigste, Methode ist die Weekend League, denn dort gibt es jetzt TOTS-Karten als Belohnung. Bei den FUT Champions Finals müsst ihr mindestens Rang VI erreichen, damit TOTS-Karten des Premier League Teams garantiert sind.

Die nächste Möglichkeit ist der FUT-Transfermarkt, bei dem die Preise für starke TOTS-Karten jedoch ziemlich heftig sind. Da ist es eventuell klüger eine der wöchentlichen TOTS-SBCs (Squad Building Challenges) zu machen, die eine sichere TOTS-Karte garantieren. Allerdings können dabei auch die schlechtesten TOTS-Spieler herausspringen.

Zu guter Letzt gibt es dann Packs, in denen sich TOTS-Spieler verstecken können. Die Chancen auf starke TOTS-Karten sind hier allerdings verschwindend gering.

Einen Überblick über das komplette TOTS-Event findet ihr hier:

FIFA 22: Wann kommt welches TOTS? Alle wichtigen Infos zum Event