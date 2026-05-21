Subnautica 2: Conduit Crystal finden – So erhaltet ihr die Leitungskristalle sicher

In Subnautica 2 braucht ihr im späteren Verlauf eurer Reise die Leitungskristalle für das Crafting. Viele Fans scheinen diese aber nur selten oder gar nicht finden zu können. Wir zeigen euch deshalb, wo ihr nach den Conduit Crystals schauen müsst.

Wo finde ich die Leitungskristalle? Ihr findet die Conduit Crystals in der Umgebung des Forschungsaußenpostens in der Nähe der Markierung „Außerirdische Ruinen“. Dieser Ort befindet sich östlich des Startpunktes, rund 1.260 Meter entfernt. Beachtet, dass ihr dort ohnehin früher oder später durch die Hauptquest ankommt – ihr müsst danach also nicht extra suchen.

Vom Forschungsaußenposten haltet ihr euch in südöstlicher Richtung und schwimmt in die Schlucht weiter in die Tiefe hinab. Ungefähr ab 300 Meter Tiefe und darunter werdet ihr in der Umgebung viele Alien-Strukturen finden und auf diesen können die Kristalle wachsen. Leider haben sie keine festen Spawnpunkte, deshalb müsst ihr die Augen offen halten. Die Kristalle sehen aus wie lange, kantige Auswüchse, die nach oben wachsen.

Um die Ressource abzubauen, nutzt ihr zudem den Schallresonator. Mit ihm feuert ihr dann einen gezielten Schall darauf und könnt ein Exemplar mitnehmen.

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Wozu brauche ich die Leitungskristalle? Für viele sind diese Kristalle eine begehrte Ressource, denn mit ihnen könnt ihr die fortgeschrittenen und verbesserten Flossen bauen. Zusätzlich benötigen auch weitere Items dieses Material für den Bau, wie der Bioscanner oder die verbesserte Batterie.

Das waren erst mal alle wichtigen Informationen, wie ihr zuverlässig an die Conduit Crystals herankommen könnt. Beachtet, dass das Gebiet rund um die Alien-Strukturen gefährlich sein kann und viele Wesen da unten auf euch warten, um eure Ausrüstung zu zerstören. Seid also vorbereitet, wenn ihr nach den Kristallen sucht. Mehr zu Subnautica 2 findet ihr hier: Subnautica 2: Leviathane scannen – 3 Tipps, wie das leichter geht