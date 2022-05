FIFA 22: 5 starke TOTS-Karten unter 30.000 Münzen für euer Team

In FIFA 22 läuft gerade das „Team of the Season“-Event. Das bringt jede Menge starke Karten – hier sind 5 gute, aber günstige Kandidaten für euer Team.

Was ist das für eine Liste? Gerade kommen regelmäßig neue Karten zu FIFA 22, die mit extrem hohen Werten aufwarten. Durch das TOTS-Event landen immer mehr Karten im Spiel, die richtig, richtig gut sind.

Das Problem: Viele dieser Karten sind nicht nur richtig gut, sondern auch richtig teuer. Gerade die Top-Kandidaten kosten oft Münzbeträge im oberen sechsstelligen Bereich.

Das kann man sich kaum leisten, wenn man gerade nur wenige Münzen auf dem FUT-Konto hat. Aber es gibt auch einige Karten, die merklich günstiger sind – und die haben auch was drauf.

Hier zeigen wir euch 5 gute, aber günstige TOTS-Karten, die nicht mehr als 30.000 Münzen kosten. Bedenkt: Der Transfermarkt in FIFA 22 schwankt immer ein wenig und die Preise sind nicht als fest zu verstehen. Sollten die Karten also gerade etwas teurer sein, wartet, bis sie wieder günstiger sind.

Karim Adeyemi

Kosten: ca. 30.000 Münzen

Liga/Nationalität: Ö. Bundesliga / Deutschland

Das macht Adeyemi aus: Im realen Fußball machte Adeyemi gerade Schlagzeilen, weil sein Wechsel bekannt gemacht wurde. Anstatt bei Red Bull Salzburg wird der Angreifer in Zukunft für Borussia Dortmund auflaufen – ein Neuzugang für die Bundesliga also.

Und auch in eurem Team könnte Adeyemi einen Platz bekommen. Der deutsche Stürmer kommt mit jeder Menge Tempo und starken Dribbel-Werten daher, bietet außerdem vier Sterne auf den Skillmoves. Mit einem Deadeye-Stil könnt ihr außerdem seine Schuss- und Passwerte über die 90 heben. So hat Adeyemi im Grunde alles, was ihr in der Offensive braucht – und kopfballstark ist der Stürmer auch noch.

Allerdings ist er gerade erst unter die 30.000er-Grenze gefallen und hüpft manchmal noch wieder drüber. Achtet also auf das richtige Kauf-Timing.

Owen Wijndal

Kosten: ca. 21.750 Münzen

Liga/Nationalität: Eredivisie / Niederlande

Das macht Wijndal aus: Springen wir im Preisregal ein wenig nach unten: Wijndal ist eine der günstigsten TOTS-Karten, die ihr gerade bekommen könnt. Doch lasst euch nicht täuschen: Der Niederländer hat alle Werte für einen absolut soliden Außenverteidiger.

Er kombiniert Geschwindigkeit mit Physis und Verteidigungswerten, um hinten dicht zu machen, bietet aber gleichzeitig auch gute Pass- und Dribbel-Werte, um offensiv mitzumischen. Außerdem hat er einen hohen Ausdauerwert von 97 – ihn braucht ihr also voraussichtlich nicht auswechseln.

Mit einem Anchor-Stil könnt ihr die wichtigsten Werte für die Defensive – Tempo, Verteidigung und Physis – noch weiter nach oben treiben.

Filip Kostic

Preis: ca. 29.500 Münzen

Liga / Nationalität: Bundesliga / Serbien

Das macht Kostic aus: Kostic hat nicht nur gerade erst den Europapokal mit Eintracht Frankfurt gewonnen, sondern auch noch eine TOTS-Karte im aktuellen Event bekommen.

Die kann offensiv sehr gute Werte für einen Flügelspieler aufbieten. Viel Tempo und starke Pass- und Flankenwerte machen Kostic zu einem spannenden Vorbereiter. Auch im Dribbling kann Kostic überzeugen, genau wie bei der starken Ausdauer (97).

Außerdem hat Kostic ein Upgrade bei den Sternen bekommen: Er verfügt jetzt über 4-Sterne-Skills und 3 Sterne auf dem schwachen Fuß – also jeweils einen mehr als vorher.

Um ihn auch im Abschluss noch etwas gefährlicher zu machen, bietet sich ein Finisher-Stil an.

Salem Al Dawsari

Preis: ca. 29.500 Münzen

Liga / Nationalität: SPL / Saudi-Arabien

Das macht Al Dawsari aus: Der linke Mittelfeldspieler hat eine richtig heftige Karte bekommen. Mit jeder Menge Tempo und Dribbling kann Al Dawsari seine Gegenspieler einfach umkurven, dazu kommen gute Schuss- und Pass-Werte. Die nötige Physis hat er auch, nur Verteidigen kann man vergessen.

Besonders stechen aber die 5 Sterne auf dem schwachen Fuß heraus, genau wie die 4 Sterne bei den Skills. So ist der Offensivspieler, der auch noch hohe Arbeitsraten nach vorne mitbringt, nur schwer auszurechnen.

Allerdings ist er als Saudi-Arabischer Spieler aus der MBS Pro League nicht unbedingt einfach in der Startelf unterzubringen, da die Chemie zu anderen Spielern auf demselben Level nur schwer herzustellen ist. Dies dürfte ein Grund sein, wieso Al Dawsari vergleichsweise günstig ausfällt.

Aber wenn ihr ihn einbauen könnt, oder als Einwechselspieler verwendet: Nutzt am besten einen Marksman-Stil, um Schuss- und Dribbel-Werte sowie die Physis noch etwas hoch zu treiben.

David Raum

Preis: ca. 30.000

Liga / Nationalität: Bundesliga / Deutschland

Das macht Raum aus: 99 Tempo, das sich aus 99 Beschleunigung und 99 Sprintgeschwindigkeit zusammensetzt – das ist für viele Spieler schonmal ein verdamjomt gutes Argument. Wer noch nicht überzeugt ist, kann sich vielleicht an den hohen Physis- und Defensivwerten erfreuen.

Und wenn euch das immer noch nicht reicht, dann schaut auf die Pass- und Dribbelwerte, die Raum auch auf der offensiven Außenbahn interessant machen. Nur die Schuss-Werte, die sind eher zu vernachlässigen.

Machen wir es kurz: Nutzt ihr einen Sentinel-Stil, ergibt sich ein Linksverteidiger, der kaum etwas zu wünschen übrig lässt.

In den kommenden Wochen werden jede Menge weitere TOTS-Karten ins Spiel kommen. Wir zeigen euch hier den kompletten TOTS-Zeitplan.