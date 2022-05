Frankfurts epischer Sieg im Europapokal macht einen starken Verteidiger in FIFA 22 noch besser

FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Wer sich also da Costa geholt hat, darf sich nochmal extra über den Frankfurter Sieg freuen. Goldson-Besitzer hingegen gehen leer aus, was ein Upgrade angeht.

Der Clou: Der Spieler, dessen Team das Europa-League-Finale gewinnen würde, bekommt ein Zwei-Punkte-Gesamt-Upgrade. Da sich Eintracht Frankfurt durchgesetzt hat, ist das in diesem Fall da Costa – auch, wenn der am Mittwochabend gar nicht gespielt hat.

In einem packenden Fußballspiel schenkten sich beide Teams nichts. Den ersten Rückschlag durch Aribo in der 57. Minute glich Frankfurts Borré in der 69. Minute aus. Das reichte, um in die Verlängerung zu kommen.

Ein dramatisches Finale: Am Mittwochabend stieg das Europa-League-Finale in Sevilla. Dort traf Bundesligist Eintracht Frankfurt auf die Glasgow Rangers.

