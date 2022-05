FIFA 22: LaLiga TOTS schon einen Tag vor Release bekannt – Hier sind die starken Karten

Das TOTS-Event in FIFA 22 geht weiter. Nach der Bundesliga kommt die spanische LaLiga mit ihrem „Team of the Season“ ins Spiel. Das Team ist bereits bekannt.

Was ist das LaLiga TOTS? Das „TOTS“ ist das „Team of the Season“, in dem die besten Spieler der Saison mit massiv verbesserten Karten in Ultimate Team ausgestattet werden.

Werte oberhalb der 90 sind hier keine Ausnahme, sondern die Regel.

Wir haben nun bereits mehrere „TOTS“ in FIFA 22 bekommen. Unter anderem das Community TOTS, das Premier-League-TOTS sowie das Bundesliga-TOTS. Als Nächstes folgt das „LaLiga TOTS“ – also das Team der Saison aus der spanischen Liga.

Wann erscheint das LaLiga TOTS in FIFA 22? Das LaLiga TOTS erscheint am Freitag, den 20. Mai um 19:00 Uhr in Ultimate Team. Ab dann könnt ihr übrigens auch anfangen, eure TOTS Token einzutauschen.

Den kompletten TOTS Zeitplan zeigen wir euch hier.

Und tatsächlich ist das aktuelle LaLiga TOTS bereits jetzt bekannt gegeben worden.

EA Sports zeigt LaLiga TOTS schon einen Tag früher

Das ist das LaLiga TOTS: Über Twitter hat der offizielle EA-Sports-FIFA-Account schonmal gezeigt, welche Karten am Freitagabend ins Spiel kommen werden. Diese wurden laut EA von den Fans gewählt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Benzema (98)

Modric (97)

Pedri (96)

Vinicius Jr (96)

Joao Felix (95)

Eder Militao (95)

Courtois (95)

Alaba (94)

Fekir (93)

Koundé (93)

Canales (93)

Acuna (92)

Araujo (92)

Muniain (91)

De Tomás (90)

Weitere Spieler könnten zum Release am Freitagabend hinzukommen – nämlich in Form von Wochenzielen und Squad Building Challenges. Hier bleibt aber abzuwarten, wer dabei ist.

Die TOTS-Karten gehören zu den aktuell besten, die man im Spiel überhaupt bekommen kann. Das Gute: Man muss sich nicht auf Packs verlassen, man kann die Karten auch in der Weekend League gewinnen. Zum TOTS hat sich außerdem das Format der Weekend League geändert – mehr dazu findet ihr hier.