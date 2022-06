FIFA 22: Shapeshifters Team 2 kommt heute – Leaks versprechen Top-Karten

In FIFA 22 geht es weiter mit dem Shapeshifters-Event in Ultimate Team. Heute, am 24. Juni, erscheint Team 2 und wir zeigen euch, welche neuen Top-Karten es laut Leaks geben könnte.

Wann kommt das Shapeshifters Team 2? Am heutigen Freitag, den 24. Juni um 19:00 Uhr, erscheinen in FUT 22 die neuen Shapeshifters-Karten aus dem 2. Team.

Was ist das für ein Event? Das Shapeshifters-Event bringt neue Spezialkarten zu Ultimate Team, die vor allem durch verrückte Positionswechsel auffallen. So gab es in der letzten Woche beispielsweise eine irre Stürmer-Karte für Alphonso Davies, der normalerweise auf der Linksverteidiger-Position zu finden ist.

Zusätzlich erhalten die Karten massiv geboostete Stats, damit sie auch in die aktuellen Top-Teams der FUT-Spieler passen.

So kommt ihr an die neuen Spezialkarten: Hauptsächlich werden die neuen Shapeshifters-Karten aus Team 2 wieder in den Packs von FIFA 22 zu finden sein. Doch es ist wahrscheinlich, dass es manche Karten auch in den Wochenaufgaben oder SBCs (Squad Building Challenges) geben wird.

FIFA 22 Shapeshifters Team 2 – Leaks zeigen Top-Karten

Was sind das für Leaks? Die Leaks stammen vom bekannten FUT-Leaker Fut Sheriff (via Twitter), der mit seinen Leaks schon sehr häufig ins Schwarze getroffen hat. Woher die Informationen kommen, ist nicht bekannt.

Diese irren Karten könnte Shapeshifters Team 2 bringen: Lauf Fut Sherrif wird es auch dieses Mal wieder richtig verrückte Karten geben. So tauchen in den Leaks beispielsweise Stürmer-Karten für die Verteidiger Sergio Ramos (96) und Marcelo (97) auf. Außerdem soll es eine extrem starke Flügelstürmer-Karte für Cristiano Ronaldo (99) geben.

Hier könnt ihr euch das vermeintliche Team 2 anschauen:

Bedenkt allerdings, dass diese Informationen nicht offiziell bestätigt sind und das fertige Team am Ende ganz anders aussehen könnte.

So langsam nähert sich die FIFA-22-Saison ihrem Ende – und FIFA 23 rückt näher. Dort werden wir wohl eine Rückkehr der Helden-Karten sehen. Welche 12 Heros in FIFA 23 dabei sein müssen, erfahrt ihr hier.