FIFA 23: Beste Formation – Aufstellungs-Tipps vom Profi

Ihr sucht nach einer starken Formation in FIFA 23? Hier findet ihr Profi-Tipps zur richtigen Aufstellung.

Die richtige Formation in FIFA 23 zu finden, ist gar nicht so einfach. Je nach eigenem Spielstil kann es Sinn ergeben, mehr defensive oder offensive Spieler aufzustellen, auf Flügel zu setzen oder durch die Mitte zu dribbeln.

Dementsprechend gibt es nicht „die eine“ beste Formation – man muss schauen, was am besten zu einem selbst passt.

Dennoch können ein paar Tipps zum Saisonstart die eigene Entscheidungsfindung erleichtern. Wir haben uns zur Orientierung an FIFA-Profi Henning Wilmbusse gewandt.

Henning Wilmbusse beim Grand Final der VBL – Foto: Hansa Rostock

Henning Wilmbusse spielt seit 2020 für „Hansa eFootball“ professionell FIFA, nachdem er in einem Scouting-Turnier entdeckt wurde. In der letzten Saison schaffte er es mit dem Rostocker Team in die Top 4 der Virtual Bundesliga. Zudem drang er bis in die Top 16 der internationalen eChampions League vor.

Tipps zur Formation in FIFA 23

Das solltet ihr beachtet: Der FIFA-23-Release liegt noch nicht lang zurück und starke Taktiken entwickeln sich aktuell noch. „Im Laufe der nächsten Wochen wird sich nochmal ein wenig tun. Starke Formationen können sich in den nächsten Tagen und Wochen rauskristallisieren“, erklärt auch Henning.

Deshalb empfiehlt der Profi Spielern zum Start der Saison vor allem drei kompakte und vielseitige Formationen, die euch viele Möglichkeiten geben. Dabei handelt es sich um folgende Aufstellungen:

Die 4-4-2:

Eine ausgeglichene Formation

Eine ausgeglichene Formation, die sich gut für den Start in die FIFA-Saison eignet. „Man steht in der Defensive stabil, aber auch in der Offensive hat man genug Spieler für Angriffe“, so Henning.

Die 4-2-2-2:

Die 4-2-2-2 bietet ZOMs statt LM/RM

Diese Formation kommt einem offensiven Spielstil entgegen. Hier kann man einen schnellen Spielaufbau und viel Druck auf den Gegner ausüben. Das ist vor allem für Spieler nützlich, die hoch stehen und aggressiv attackieren möchten.

Die 4-2-3-1:

Die 4-2-3-1 gibt viele Möglichkeiten in der Mitte.

Diese Formation empfiehlt Henning für ein defensiveres Spiel, mit dem man den Gegner im Zweifel gut auskontern kann. „Da steht man noch kompakter und hat nur noch einen Stürmer. Das ist sehr gut, wenn man verwalten und das Spiel über die Zeit bringen will. Da ist fast kein Durchkommen, wenn man es gut anstellt.“

Vorschläge für Spieleranweisungen: Hier solltet ihr genau schauen, welchen Spielstil ihr verfolgt. Für defensive Absicherung mit Kontermöglichkeiten schlägt Henning vor:

Stürmer: Defensive verstärken, „um hinten kompakt zu stehen und schnell nach vorne kontern zu können“, so Henning.

ZM: Hinten bleiben bei Angriffen, Mitte abdecken.

Außenspieler: Defensive verstärken, für Flanken in den Strafraum.

Außenverteidiger: Hinten bleiben bei Angriffen.

Aus Hennings Sicht ist eine gut aufgestellte Defensive derzeit unerlässlich, denn: „Dieses Jahr ist Verteidigen schwieriger geworden. Man muss mehr selber machen“, so Wilmbusse.

Schon im vergangenen Jahr seien die Autoblocks abgeschwächt worden, nun greife die KI in der Abwehr noch weniger ein, als vorher: „Deshalb ist es nochmal mehr wert, defensiv gut zu stehen.“

Was ist mit der Fünfer-Kette? Will man den Laden richtig zu machen und defensiv ein Bollwerk aufbauen, bietet sich auch eine Aufstellung mit Fünfer-Kette an.

Henning durfte vor allem als Gegner feststellen, wie schwierig sie zu überspielen ist: „Ich hab mitgekriegt, dass die Fünferkette dieses Jahr sehr stark ist und hab schon oft dagegen gespielt“, berichtet er: „Da ist kaum ein Durchkommen.“

Welche Formation findet ihr in FIFA 23 am stärksten? Habt ihr einen Favoriten? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Und hier findet ihr starke Spieler in Ultimate Team, die euch nicht allzu viele Münzen kosten.