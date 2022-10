FIFA 23: 5 starke Skill-Moves, die ihr unbedingt lernen solltet

Um eure Gegner in FIFA 23 auszutricksen, solltet ihr ein paar Skill-Moves kennen. Wir zeigen euch 5 effektive Tricks, die jeder FIFA-Spieler beherrschen sollte.

In FIFA 23 sind Dribbling und Skill Moves zwar nicht mehr so effektiv wie in den Vorjahren, doch trotzdem sollte man ein paar Tricks im Repertoire haben. Denn ein Skill-Move, der im richtigen Moment ausgeführt wird, kann den Gegenspieler überwinden und entscheidend für das nächste Tor sein.

Was sind das für Tricks? Wir zeigen euch in diesem Beitrag 5 Skill-Moves, die nicht zu schwer, dafür aber trotzdem sehr effektiv sind. Sie werden euch helfen, an gegnerischen Verteidigern vorbeizukommen und erfordern dabei nicht zu viele Tasteneingaben auf einmal.

Heel to Heel Variation

Das ist die Heel to Heel Variation: Dieser kleine und unscheinbare Skill Move kann eine mächtige Waffe für euer Offensivspiel sein. Führt ihr ihn aus, täuscht ihr eine Bewegung nach hinten an, nur um dann doch wieder nach vorne zu laufen. Eine kleine Bewegung, die viele Verteidiger austrickst und euch zusätzlich noch einen kleinen Geschwindigkeits-Boost verleiht.

Er ist ganz einfach auszuführen und jeder eurer Spieler beherrscht ihn, da dieser Trick nur einen Stern bei den Skill-Moves verlangt.

Ab Minute 00:24 könnt ihr euch den Trick in einem Video von BorasLegend (via YouTube) anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

So führt ihr den Skill-Move aus:

Lauft geradeaus. Haltet L2/LT fest. Dann drückt kurz die Schuss-Taste und anschließend die Pass-Taste (Fake-Shot).

Ballrolle

Das ist die Ballrolle: Die Ballrolle ist ein echter Klassiker, die auch in FIFA 23 wieder ziemlich effektiv ist. Der Trick ist sehr leicht auszuführen und ihr braucht lediglich 2 Sterne in „Skill Moves“, sodass ihn so ziemlich jeder Spieler beherrschen sollte.

Der Trick besteht aus einer einfachen Bewegung, mit der eurer Spieler den Fuß über den Ball rollen lässt und seitlich verlagert. Er eignet sich perfekt, um an Verteidigern und Torhütern vorbeizuziehen oder sich für eine neue Aktion auszurichten. Obwohl die Rolle so einfach ist, ist sie schwer zu verteidigen.

So führt ihr den Skill-Move aus: Wenn ihr mit eurem Spieler geradeaus lauft, haltet den rechten Stick nach oben oder unten – je nachdem, in welche Richtung ihr in den Ball rollen möchtet.

Roulette

Das ist der Roulette: Der Roulette-Trick ist eine schöne Drehung mit dem Ball, die sehr hilfreich in engen Strafraum-Situationen sein kann. Führt ihn am besten aus, wenn der Verteidiger sich bereit macht, euren Torschuss zu blocken. Nach der Drehung solltet ihr dann freie Bahn haben und aufs Tor schießen können.

Um ihn zu nutzen, braucht ihr Spieler, die 3 Sterne bei den Skill-Moves haben.

So führt ihr den Skill-Move aus: Ihr könnt euch bei diesem Trick entscheiden in welche Richtung sich euer Spieler drehen soll. Bei einer Drehung nach rechts zieht ihr den rechten Stick von unten nach rechts oben. Für eine Drehung nach links, zieht ihr den Stick linksherum.

Heel to Ball Roll

Das ist der Heel to Ball Roll: Bei diesem Skill Move handelt es um einen neuen Trick, der erst mit FIFA 23 eingeführt wurde. Er ist eine Mischung aus „Heel to Heel“ und der klassischen Ballrolle. Er ist besonders in engen Räumen, wenn ein Verteidiger genau vor euch steht effektiv und hilft euch an ihm vorbeizuziehen und euch gleichzeitig um 45 Grad zu drehen.

Ausführen können ihn nur Spieler, die mindestens 4 Sterne bei den Skill Moves haben.

Wie der Trick aussieht, seht ihr in folgendem Video von Kazooie94 (via YouTube).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

So führt ihr den Skill-Move aus:

Haltet L1/LB fest. Flickt den rechten Stick schnell in Laufrichtung und direkt in die entgegengesetzte Richtung.

Reverse Elastico

Das ist der Reverse Elastico: Um euch schnell zu drehen und den Gegner zu verwirren, ist der Reverse Elastico eine hervorragende Wahl. Er ist perfekt dafür geeignet, kurz vor einem Torschuss im Strafraum ausgeführt zu werden. Ihr dreht euch mit dem Trick unaufhaltsam, macht zusätzlich einen Elastico und die Gegenspieler wissen gar nicht, wie ihnen geschieht.

Ausführen können den Trick allerdings nur richtige Trickser, die 5 Sterne bei den Skill-Moves besitzen.

Hier zeigt euch YouTuber AussieFifa HD, wie der Trick funktioniert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

So führt ihr den Skill-Move aus: Ihr solltet euch mit eurem Spieler in der Nähe des gegnerischen Tores befinden und dort Richtung Eckfahne blicken. Nun macht ihr mit dem rechten Stick eine schnelle 180-Grad-Drehung von oben nach unten.

Was sagt ihr zu den Skill Moves? Welche nutzt ihr selbst? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Und wenn ihr noch auf der Suche nach einem starken Schuss seid, dann ist der neue Powerschuss sicherlich etwas für euch. Wie genau der funktioniert, erklären wir euch hier:

FIFA 23: Powerschuss richtig nutzen – So schießt ihr epische Tore