Neuer Skill Move in FIFA 23 sieht richtig stark aus und könnte Verteidigern das Leben schwer machen

Im ersten Trailer zu FIFA 23 haben Spieler einen Skill Move entdeckt, der Verteidigern das Leben richtig schwer machen könnte. Hier erfahrt ihr, um welchen neuen Trick es geht.

Im Reveal-Trailer von FIFA 23 gibt es einiges zu entdecken. Von neuen Stadien, neuen Animationen und frischen Skill Moves ist alles dabei. Doch besonders ein Skill Move sticht hervor, weil er einfach unfassbar stark aussieht.

Das ist der neue Skill Move: Der neue Trick hat noch keinen offiziellen Namen und wird im Trailer von Athletico Madrid’s Stürmertalent Joao Felix ausgeführt. Der Portugiese spielt sich den Ball per Hacke selbst zu und ändert dann im Anschluss mit einer klassischen Ballrolle die Richtung und lässt den Verteidiger ohne Chance zurück. All das in einer brutalen Geschwindigkeit.

Hier könnt ihr euch den Trick in normaler Geschwindigkeit sowie verlangsamt anschauen:

Hier findet ihr alles rund um den Release von FIFA 23.

Warum der neue Skill Move so gefährlich sein könnte: Die Ballrolle war in den letzten FIFA-Jahren stets eine sehr effektive Waffe, um Verteidiger stehenzulassen. Diesen Klassiker nun mit einem Hackentrick zu kombinieren, könnte das Grauen für viele Verteidiger bedeuten. Vor allem, da man am Anfang des Tricks mit einem „Heel-to-Heel“ rechnet, der in eine ganz andere Richtung geht.

Es könnte also durchaus sein, dass der neue Skill Move schnell viele neue Fans findet und schlimmsten Fall sogar gespammt wird. In diesem Fall müsste EA dann die Effektivität anpassen.

Wie führt man den Trick aus? Aktuell ist bis auf das erste Videomaterial noch nichts zu dem neuen Skill Move bekannt. Es ist deshalb noch nicht klar, welche Tastenkombination ausgeführt werden muss und ob der Trick nur von Spielern mit 5 Sternen bei Skill Moves beherrscht wird.

Sobald sich das ändert, erfahrt ihr es hier auf Mein-MMO.

Was sagt ihr zu dem Trick? Habt ihr die Befürchtung, dass Spieler ihn ausnutzen werden? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

FIFA 23 kommt immer schneller auf uns zu und wir zeigen euch hier vier Neuerungen, die ihr in FIFA 23 erwarten könnt.