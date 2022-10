FIFA 23 macht gerade ganz seltsame Fehler – Was ist da los?

Lange ist FIFA 23 noch nicht auf dem Markt, doch es gibt immer mehr kuriose Fehler im Spiel. Wir zeigen euch, was in letzter Zeit so alles schiefgelaufen ist.

FIFA 23 ist erst knappe zwei Wochen alt, doch bereits jetzt häufen sich die Fehler. Und besonders zum Start lief es gar nicht gut. Zuerst hatten PC-Spieler erhebliche Probleme mit dem neuen Anti-Cheat-System, das sie teilweise am Spielen hinderte.

Und dann waren die Server ausgerechnet am ersten Abend des Early-Access-Releases offline. Doch der vermutlich größte Fehler dürfte das versehentlich veröffentlichte Hero-Pack gewesen sein, das sogar den kompletten FUT-Transfermarkt crashte.

Ruhe kehrt also keine ein bei FIFA und die Fehler hören einfach nicht auf. Sie sind zwar aktuell nicht mehr ganz so gravierend, aber dafür überaus seltsam. Wir zeigen euch drei besonders kuriose Fehler der letzten Tage.

EA verwechselt Spieler und packt falsche Bilder auf Karten

Das ist passiert: Bei der neuen Dynamic-Duo-SBC (Squad Building Challenge), die zwei Spezialkarten der Leeds United-Spieler Rodrigo und Jack Harrison ins Spiel bringt, hat EA einen Fehler gemacht. Der Entwickler hat den Karten die falschen Bilder verpasst.

So ist auf der Harrison-Karte ein Bild von Rodrigo zu sehen und anders herum. Hier könnt ihr die Karten sehen:

Was sagt EA? EA Sports hat sich zu dem Fehler zwar nicht geäußert, ihn aber mittlerweile korrigiert, sodass jetzt die richtigen Bilder auf den Karten vertreten sind.

In Packs stecken öfters die falschen Karten

Das ist passiert: Ein Fehler, der immer mal wieder in FUT passiert: In besonderen Packs stecken nicht die angekündigten Spezialkarten, sondern meist einfach Gold-Karten. So geschehen mit den letzten Weekend-League-Rewards (via Twitter).

Ebenso, und noch ein wenig ärgerlicher, dürfte es für Vorbesteller gewesen sein, die ihr exklusives OTW-Pack geöffnet haben. Denn auch dort war bei manchen Spielern erstmal keine OTW-Karte drin, sondern ebenfalls eine Gold-Karte.

Das Gleiche passierte dann kurz darauf am 11. Oktober noch zweimal:

In den Pre-Season-Rewards steckten normale Gold-Karten von Spielern, die aktuell Spezialkarten in Packs haben.

Im garantierten TOTW-Pack der Vorbesteller waren Spieler aus dem TOTW 2 anstatt des TOTW 1 zu finden.

Was sagt EA? EA hat diese Fehler adressiert und den Spielern teilweise schon die korrigierten Packs zur Verfügung gestellt:

Spieler die Gold-Karten anstatt von OTW-Karten erhalten haben, sollten ihre OTW-Karten nun bekommen (via Twitter).

Die korrigierten Pre-Season-Rewards erhalten die Spieler in den nächsten Tagen (via Twitter).

Das garantierte TOTW-Pack haben die betroffenen Spieler bereits erhalten (via Twitter).

Die irrtümlichen Karten dürfen die Spieler in so einem Fall behalten.

FIFA zeigt Neapel-Wappen, ohne die Lizenz zu besitzen

Das ist passiert: Im Menü von Ultimate Team wurde eine Grafik für das Spiel zwischen SSC Neapel und Ajax Amsterdam angezeigt, was sich erstmal nicht wie ein Fehler anhört. Doch EA besitzt seit diesem Jahr nicht mehr die Lizenz des italienischen Vereins. Diese liegt nun bei Konami mit eFootball.

Trotzdem zeigten sie das Wappen des italienischen Traditionsclubs, obwohl sie es aus FUT und allen anderen FIFA-Modi entfernt haben. So heißt der Verein in FIFA 23 nun Napoli FC anstatt SSC Neapel.

Was sagt EA? Zu diesem Fehler hat sich EA bisher noch nicht geäußert, jedoch ist die Grafik mittlerweile verschwunden.

Welche Fehler sind euch noch aufgefallen? Wart ihr von diesen Fehlern betroffen? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

