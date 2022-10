FIFA 23: Title Update 2 ändert 15 Details am Gameplay und erspart euch Zeit in FUT

Das Title Update 2 für FIFA 23 erscheint in Kürze. Welche Änderungen bringt es? Wir zeigen die wichtigsten Punkte aus den Patch Notes.

Wann kommt das FIFA 23 Update? Das Title Update 2 wurde auf Twitter für „soon“, also „bald“ angekündigt. In der Vergangenheit tauchte das Update nach solchen Tweets aber in der Regel im Laufe des Tages auf.

Es ist also davon auszugehen, dass es noch am 11. Oktober in FIFA 23 live geht.

Diese Plattformen kriegen das FIFA 23 Update: Bisher ist nur die Rede von der PS5, Xbox Series X|S, PC und Stadia. Auf all diesen Plattformen läuft die NextGen-Version von FIFA 23.

Zur PS4 und Xbox One ist derzeit noch nicht bekannt, ob, wann und in welcher Form ein Update kommt.

Dafür ist schon bekannt, was für Änderungen im Update stecken werden.

FIFA 23 Patch Notes zeigen Änderungen für Gameplay, FUT und mehr

Was ändert sich am Gameplay in FIFA 23? In den Patch Notes (via EA / Trello) sind insgesamt 15 Punkte unter dem Abschnitt „Gameplay“ zu finden, bei denen es sich vor allem um Details handelt.

Sie betreffen unter anderem die Torhüter, aber auch Dinge wie Zweikämpfe oder Pässe. Die 15 Punkte zeigen wir euch hier.

Es gibt 5 „Änderungen“:

Gelupfte Strafstöße können nur noch in das mittlere Drittel des Tores geschossen werden.

Die Flugbahn des Balls beim gelupften Strafstoß wurde so angepasst, dass er insgesamt weniger hoch ist.

Die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball nach einem stehenden Zweikampf zurückgewonnen wird, wurde erhöht.

Ballgeschwindigkeit für alle Bodenpässe wurde erhöht.

Die Genauigkeit von Lupfern wurde erhöht.

Dazu kommen 10 „Probleme“, die korrigiert wurden:

Torhüter konnten manchmal zu schnell auf bestimmte Schüsse reagieren.

Wenn Torhüter zurückliefen, um einen Lupfer abzuwehren, konnten sie fälschlicherweise versuchen, den Ball zu fangen.

Manchmal positionierten sich die Torhüter zu weit von der Torlinie entfernt, wenn sie versuchten, Weitschüsse zu parieren.

Torhüter waren manchmal nicht in der Lage, Schüsse zu parieren, die sehr nah an ihrem Körper vorbeiflogen.

In einigen Fällen wurde bei Schulterchecks von hinten fälschlicherweise kein Foul gegeben.

Bei einigen schwierigen Kopfballsituationen konnten die Spieler den Kopfball verfehlen, vor allem unter Druck durch den Gegner.

Verbesserte Dribbling-Übergänge nach einer stolpernden Berührung des Balls.

Einige Bodenpässe konnten dazu führen, dass der Ball mit höherer Geschwindigkeit als beabsichtigt unterwegs war.

Drei-Sterne-Skill-Move-Spieler mit einer Sprintgeschwindigkeit und -beschleunigung von über 85 konnten keinen angetäuschten Schuss aus dem Sprint heraus ausführen.

In seltenen Fällen konnte es vorkommen, dass der ballführende Spieler über den Ball sprintete und die Kontrolle über den Ball verlor.

Insgesamt wirken die Änderungen sehr detailliert. Vor allem bei den Torhütern könnte sich etwas ändern, doch die bislang gelobten oder kritisierten Punkte des Gameplays scheinen erstmal zu bleiben, wie sie sind.

Aber: Wie stark die Gameplay-Änderungen sich wirklich auswirken, bleibt erstmal abzuwarten.

Lästige Pack-Animationen für Cosmetics in Ultimate Team fliegen raus

Was ändert sich noch? Es gibt einige Änderungen neben dem Gameplay, die in dem Patch stecken. Die wichtigsten fassen wir hier zusammen.

Ultimate Team: In FUT kann man über Aufgaben und Belohnungen Cosmetic-Items für das Stadion oder den Verein kriegen. Holte man die ab, gab es auch immer eine Walkout-Animation für das Item.

Das empfanden viele Spieler als lästige Zeitverschwendung – vor allem, wenn man sehr viele Ziel-Belohnungen nacheinander abholte. Diese Animationen fliegen nun raus.

Außerdem:

In FUT Moments wurden ebenfalls einige Screens vor dem Start eines Moments entfernt. Das dürfte auch Zeit sparen.

Sekundäre Positionen eines Spielers werden nun oben links angezeigt, wenn ihr das Rad-Menü in FUT nutzt.

Manchen SBCs fehlte das „Untauschbar-Icon“

Karrieremodus: Beim Karrieremodus wurden in erster Linie Fehler beseitigt. So konnte das Scoreboard in Highlights falsch angezeigt werden oder in Interviews wurden Fragen gestellt, die nicht zur Situation passten.

Außerdem konnten KI-Trainer Spieler verkaufen, ohne sie zu ersetzen. Dazu wurden Stabilitäts-Probleme beim Simulieren behoben.

Pro Clubs x Volta: Auch hier sind in erster Linie Fehler behoben worden. Falsche Item-Seltenheiten im Shop oder ein Problem, bei dem der Kapitän statt des gewählten Spielers Ecken schoss, gehören dazu.

Außerdem konnte in Pro Clubs die Kamera bei Freistößen für alle Spieler in die „Freistoß-Ansicht“ wechseln – anstatt nur für den, der auch schießt.

Insgesamt stecken in den Patch Notes noch einige weitere Änderungen. Die ganze Liste findet ihr im EA-Trello zu Fehlern und Updates (via Trello).

Ganz zum Schluss der Patch Notes ist auch noch die Nachricht zu finden, dass man die Frustration der PC-Community von FIFA 23 sehe und verstehe. Es werden in dem Zug weitere Informationen und Updates zu Problemen veröffentlicht.

Hier gab es einigen Ärger, da PC-Spieler teilweise mit starken Problemen beim Start des Spiels zu kämpfen haben.

Was haltet ihr von den Änderungen im Update? Sind für euch gute Änderungen dabei oder fehlt euch was? Erzählt es uns in den Kommentaren!