FIFA 23: Title Update 1 ist da – Patch soll bei PC-Problemen helfen

Das erste FIFA 23 Update ist erschienen. Die Patch Notes richten sich aber nicht in Richtung Gameplay, sondern sollen PC-Probleme lösen.

Was ist das für ein Update? Das Title Update 1 für FIFA 23 ist ab sofort für die PC-Version von FIFA 23 verfügbar – über Origin, die EA App, Steam und den Epic Games Store.

Spielern auf dem PC steht das Update ab jetzt zur Verfügung.

Was ist mit den Konsolen? Normalerweise erscheinen die Updates bei FIFA immer erst für den PC, bevor sie auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S landen.

In diesem Fall ist aber davon auszugehen, dass der Patch in dieser Form PC-exklusiv bleibt. Denn er behandelt in erster Linie Probleme, die den Release von FIFA 23 auf PC erschwerten.

FIFA 23 Patch Notes: Diese Probleme soll Title Update 1 lösen

Was bringt der FIFA 23 Patch? In den Patch Notes (via EASF Tracker) spricht EA Sports einige Fehler-Mitteilungen an, denen PC-Spieler seit dem Start von FIFA 23 begegnen konnten. Dazu gehören:

„Failure to update process“

„Can’t start system service“

„The application has encountered an unrecoverable error“

Diese Fehlermeldungen sollen nun behoben worden sein. Zudem wurde ein weiteres Problem gelöst:

„Ein Stabilitätsproblem wurde behoben, das auftreten konnte, wenn ein Gerät mit Force-Feedback an den PC angeschlossen war, während der Titel gespielt wurde.“

Bei solchen Geräten kann es sich beispielsweise um Controller mit Rumble-Funktionen handeln. Viele Spieler nutzen für FIFA in erster Linie Controller und es gab Beschwerden über Stabilitäts-Probleme – möglich, dass der Patch in der Hinsicht inzwischen hilft.

Sind damit alle Probleme behoben? Das ist derzeit noch offen, aber beispielsweise wird der „Anticheat-Fehler“, der vielen Spielern den Start erschwerte, in den Patch Notes nur am Rande erwähnt.

Dort wird erstmal nur der Help-Artikel verlinkt, in dem Workarounds für einige der Fehlermeldungen gesammelt sind. Den Link dazu findet ihr hier (via EA Help). Dort wird unter anderem darauf hingewiesen, dass man EA Anticheat reinstallieren soll, oder indem man die EA App oder Origin „als Administrator startet“, indem man über Rechtsklick auf die App die entsprechende Option wählt.

Unter Windows 11 soll man außerdem „Secure Boot“ verwenden, um FIFA 23 zu starten.

Was ist mit Gameplay-Updates? Im ersten Title Update zu FIFA 23 fehlt es derzeit noch komplett an Updates zum Gameplay. Es ist anzunehmen, dass früher oder später auch Gameplay-Patches erscheinen – zumindest war das in den vergangenen Jahren immer so.

Derzeit bleibt das Gameplay aber erstmal auf dem bekannten Stand.

Wie läuft FIFA 23 auf eurem PC? Habt ihr noch Probleme, oder funktioniert das Spiel bei euch? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Auf Steam sorgten die Probleme bislang für ziemlich negative Bewertungen bei FIFA 23.