Diese Funktion könnt ihr bereits mit Windows 10 nutzen: Microsoft hat in seinem offiziellen Blog erklärt, dass “DirectStorage” bereits zu Windows 10 kommen solle. Dabei handelt es sich jedoch um eine nicht ganz so leistungsfähige Version. Wollt ihr DirecStorage im gesamten Umfang nutzen, dann braucht ihr weiterhin Windows 11.

User, die hauptsächlich am PC zocken und arbeiten und nebenbei mal eine App auf dem Smartphone verwenden, könnten in Zukunft ihre Apps auch direkt am PC oder auf ihrem Tablet-Computer mit Windows 11 verwenden.

Bei Windows 11 halten sich diese Anpassungen ingesamt in Grenzen. Zwar hat Microsoft vor allem beim Design einige Anpassungen vorgenommen und einige Features ergänzt. Viele User, die von Windows 10 kommen, dürften sich aber auch in Windows 11 schnell zurechtfinden.

Doch was ist eigentlich wichtig und was sollte jeder User wissen, der sich überlegt, Ende 2021 auf Windows 11 zu wechseln?

