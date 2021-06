Microsoft hat Windows 11 offiziell vorgestellt. Mit dabei ist eine Funktion, die vor allem Mobile-Gamer ansprechen könnte.

Microsoft hat auf seinem offiziellen Windows-Event den Nachfolger von Windows 10 vorgestellt. Neben einem neuen Design und vielen weiteren Anpassungen hat Microsoft ein besonderes Feature vorgestellt, von dem vor allem Mobile-Gamer profitieren könnten.

Denn Windows 11 soll offiziell in der Lage sein, Android-Apps auszuführen. Das könnte vor allem ein tolles Feature für Mobile-Gamer sein, die keine Lust haben, ihr Handy herauszuholen.

Doch es könnte einige Einschränkungen geben, die wir bisher noch nicht absehen können.

Android-Apps kommen zu Windows, aber nicht so wie ihr denkt

Wie genau funktioniert das? Microsoft integriert den Amazon-AppStore in den hauseigenen Store. Auf diese Weise könnt ihr dann bequem Android-Apps auf eurem Windows-PC installieren.

Eine native Unterstützung wird es wohl dennoch nicht geben, denn im Hintergrund wird Windows auf einen Emulator setzen, damit ihr die Apps auf Windows 11 nutzen könnt. Entwickler sprechen hier von „Intel Bridge“.

Hier wissen wir aber noch nicht, welche Mindestanforderungen es für die Ausführung von Android-Apps geht, denn die Hardware muss auch Intels Bridge-Technologie unterstützen.

Android-Apps unter Windows 11 sind auch eine deutliche Antwort auf Apples Möglichkeit, iOS-Apps unter macOS auszuführen.

Erste offizielle Bilder zeigen die Integration vom Amazon App-Store in Windows 11.

Was bringt das? User, die hauptsächlich am PC zocken und arbeiten und nebenbei mal eine App auf dem Smartphone verwenden, könnten in Zukunft ihre Apps auch direkt am PC oder auf ihrem Tablet-Computer mit Windows 11 verwenden.

Ihr wollt euch schnell in euer Lieblingsspiel einloggen und eure Daily-Belohnung abholen? Auf diese Weise müsstet ihr euch dafür nicht mal auf dem Handy einloggen. Wie genau die Integration und beispielsweise die Unterstützung von Maus und Tastatur funktioniert, ist aber noch nicht bekannt.

Der größte Vorteil besteht jedoch vor allem für Entwickler, dass sie keine Gebühren an Microsoft für die Verwendung entrichten müssen.

Die Tiktok-App auf Windows 11 als Android-App.

Hohe Gebühren von App-Stores sind für Entwickler schon lange ein Dorn im Auge

Wer bisher eine App in den Google Play Store oder auch in den App Store von Apple bringen wollte, musste von seinen Gewinnen einen Teil an die Plattform abtreten. Wer hingegen jetzt Android-Apps über Windows veröffentlicht, muss dafür voraussichtlich keine Gebühren zahlen.

Entwickler weigerte sich Gebühren zu zahlen: Über die hohen Gebühren der verschiedenen Plattformen beklagen sich schon länger verschiedene Entwickler-Teams. So hatte im August 2020 Epic beschlossen, die Währung V-Bucks in Fortnite direkt in der iOS-Version des Spiels zu verkaufen, um auf diese Weise die hohen Gebühren vom App Store zu umgehen.

Apple und auch Google hatten darauf die App Fortnite aus dem Store entfernt, weil das Vorgehen Epics gegen die AGBs der Plattform verstoßen hatte. Doch das wollte Epic nicht auf sich sitzen lassen und klagte gegen die beiden Firmen, weil man den Bann aus den Stores nicht akzeptieren wollte.