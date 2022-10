FIFA 23: Ein einfacher Trickschuss sorgt für starke Tore – So klappt’s

Was haltet ihr von dem Schuss? Habt ihr ihn schon genutzt, macht ihr Tore damit? Oder habt ihr ihn bei euren Gegnern verstärkt gesehen? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Nun müsst ihr euren Spieler nur noch richtig positionieren. Stellt einen Rechtsfuß an die rechte Strafraumkante, einen Linksfuß an die linke Strafraumkante. Schießt nun mit dem Außenristschuss ins lange Eck des Tores. Die Chancen stehen gut, dass der gegnerische Torwart große Probleme haben wird, den Ball zu schnappen.

Spieler wie Quaresma zeichneten sich in vergangenen FIFAs durch die „Außenristschuss“-Fähigkeit aus, mit der solche Schüsse automatisch aktiviert wurden. Die gibt es in FIFA 23 zwar immer noch – aber ihr könnt die Trivela-Schüsse nun auch selbst triggern.

FIFA 23 hat durch HyperMotion 2 einige Änderungen beim Gameplay bekommen und fühlt sich durchaus anders an, als sein Vorgänger FIFA 22. Auch an einige neue Schusstechniken muss man sich erstmal gewöhnen – wie beispielsweise den neuen Powerschuss.

