Kritischer Fehler von FIFA 23 sorgt für Chaos auf dem Transfermarkt – Spieler fordern Entschädigung

Was haltet ihr von dem Thema und wie steht ihr zu dem Effekt auf den Transfermarkt?

Der YouTuber „NickRTFM“ (Run The Fut Market) ist als Experte für den Transfermarkt bekannt und spricht in seinem neuen Video ebenfalls von einem großen Fehler, der durch das Chaos auf dem Transfermarkt gleich drei Gruppen verärgere:

Dort postete das FIFA-Team Tweets zum Server-Down am Montagmorgen oder zu korrigierten FUT-Champs-Belohnungen, aber Spieler in den Kommentaren fragen nach der Hero-Situation.

Schlecht hingegen war die Situation für Spieler, die erst kurz vorher Münzen in Helden investiert hatten, in der Hoffnung, dass deren Preis weiter steigen würde. Denn der Wert ihrer Spieler war nun auf einen Schlag viel niedriger, als erwartet. Wer beispielsweise einen Ginola für 2,2 Millionen gekauft hat, hatte nun eine deutlich weniger wertvolle Karte im Verein.

Dies zieht sich so durch die Helden-Karten durch, da das Angebot am Samstagabend plötzlich massiv stieg. Doch selbst mit den plötzlich fallenden Preisen durften sich Spieler, die das Pack vor seinem Verschwinden bekommen hatten, je nach Karte über einen ordentlichen Gewinn freuen.

