FIFA 23: Server-Down am 10. Oktober – Wann könnt ihr wieder spielen?

In FIFA 23 sind am 10. Oktober 2022 die Server down. Spieler auf allen Plattformen können keine Online-Modi nutzen. Hier erfahrt ihr, wie lange die Störung dauert und was EA Sports dazu sagt.

In FIFA 23 sind die Server down: Wer gerade eine gemütliche Runde FIFA 23 Ultimate Team oder einem anderen Online-Modus anschmeißen will, der wird mit folgender Fehlermeldung begrüßt: „Leider ist bei der Verbindung mit FIFA 23 Ultimate Team ein Fehler aufgetreten. Du kehrst jetzt ins FIFA 23-Hauptmenü zurück.“.

Man wird also sofort wieder rausgeschmissen und hat keine Möglichkeit, Online-Matches in FIFA 23 zu absolvieren oder auf dem FUT Transfermarkt zu nutzen. Selbst die Web- und Companion-Apps sind betroffen.

EA erklärt die Dauer der Down-Time – Server-Status

Was sagt EA? Über Twitter hatte EA den aktuellen Server-Down auf dem „FIFA Direct Communication“-Kanal vorher bereits angekündigt. Es handelt sich um geplante Wartungsarbeiten, die von 09:30 bis 11:00 Uhr andauern sollen.

Hier seht ihr den Tweet:

Welche Plattformen sind betroffen? Laut EA Sports sind vom aktuellen Server-Down alle Plattformen betroffen, auf denen FIFA 23 erschienen ist. So kann während der Down-Time weder auf PS5, Xbox Series X/S, PC sowie PS4 und Xbox One gezockt werden.

Was sagt ihr zu den Wartungsarbeiten der Server? Hättet ihr jetzt gerne ein paar Runden gespielt? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

