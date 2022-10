FIFA 23: OTW-Tracker – Diese Spieler können Upgrades kriegen

Civilization: Reign of Power ist eine Mischung aus MMO und Strategiespiel, das in der Welt von Civilization 5 spielt.

Ihr sucht nach Wegen, um an mehr Münzen für FUT zu kommen? Dann zeigen wir euch hier Tradings Tipps zum Transfermarkt in FIFA 23.

Was ist der OTW-Tracker? In der folgenden Tabelle seht ihr alle OTW-Karten und wie viele Siege sie seit dem 30. September geholt haben. Zudem schauen wir, wie viele der 8 Partien noch übrig sind, um die nötigen 3 Siege für das Upgrade zu bekommen.

Insert

You are going to send email to