FIFA 23: RTTK startet morgen – Infos & Leaks zu Road to the Knockouts

In FIFA 23 startet morgen das RTTK-Event. Wir fassen alle Infos zu „Road to the Knockouts“ zusammen.

Wann startet RTTK? Das „Road to the Knockouts“-Event in FIFA 23 startet am Freitag, den 06. Oktober 2023 um 19:00 Uhr. Das bestätigt ein neuer Ladebildschirm in Ultimate Team.

Der RTTK-Countdown endet Freitagabend, um 19:00 Uhr

Was bringt RTTK? Das Event wird ein neues Team voller Spezialkarten bringen, die ab dem Event-Start in Packs zu finden sein werden. Allerdings dürfte die Chance auf die Karten niedrig sein. Zudem ist mit neuen Wochenzielen und mit thematischen SBCs zu rechnen.

Das RTTK-Event kennen wir bereits aus dem letzten Jahr. Was ihr erwarten könnt, stellen wir euch hier vor.

Was ihr beim RTTK erwarten könnt – Infos & Leaks

Was ist das für ein Event? „RTTK“ steht für „Road to the Knockouts“ und brachte in der Vergangenheit dynamische Karten ins Spiel.

Die konnten ihr Rating verbessern, wann immer das reale Team des Spielers in der Champions League, Europa League oder Conference League Erfolge feierte. Sie ähneln damit den OTW-Karten und stellen eine Verbindung zum realen Fußball her.

Das konnten in der Vergangenheit Siege oder der Einzug in die K.O.-Phase sein. Wie genau das Upgrade dieses Jahr funktioniert, ist noch unbekannt. Wir halten euch hier auf dem Laufenden.

Was sagen Leaks? Es gibt noch keine offiziellen Informationen, welche Karten im RTTK-Event auftauchen werden. Der Twitter-User „Fut Sheriff“, bekannt für seine oft verlässlichen Leaks, hat aber bereits einige Namen genannt, mit denen Spieler beim Event rechnen könnten (via Twitter).

Dazu gehören bislang Lionel Messi, Federico Valverde und Raphinha. Welche Namen noch dazu kommen, bleibt erstmal abzuwarten.

Beachtet aber: Bei diesen Leaks handelt es sich nicht um offiziell bestätigte Informationen. Es ist also möglich, dass diese Spieler nicht im Team auftauchen oder andere Karten erscheinen.

Da die Chance auf die Spieler aus Packs voraussichtlich niedrig sein wird, kann es sich lohnen, schonmal Münzen zu sammeln, um die teuren Spezialkarten auf dem Transfermarkt zu kaufen. Hier findet ihr Trading Tipps zu FIFA 23.