In einem Post auf Twitter äußert sich EA Sports über Probleme beim neuen Geschwindigkeitssystem von FIFA 23. Wir erklären euch, was es damit auf sich hat.

Was ist das für ein neues Sprint-System? In FIFA 23 hat EA das sogenannte AcceleRATE-System eingeführt, welches 3 verschiedene Sprint-Arten umfasst: Controlled, Lengthy und Explosive. Und besonders der Lengthy-Sprint ist derzeit in aller Munde, denn dieser kann aus relativ lahmen Spielern richtig schnelle Biester machen.

Nun gibt es allerdings Probleme mit dem Sprint-System.

EA spricht von Problemen beim Lengthy- und Explosive-Sprint

Was sagt EA Sports? Via Twitter hat sich der FIFA-Entwickler über Probleme beim neuen AcceleRATE-System geäußert. So sollen je nach Kombination von Chemistry-Stil und Spieler-Karte derzeit nicht alle Spieler die korrekten Sprint-Arten erhalten. Davon betroffen seien der Lengthy- und Explosive-Sprint.

Wir untersuchen ein Problem, bei dem die AcceleRATE-Werte für „Explosive“ und Lengthy“ bei bestimmten Kombinationen von Spielerobjekten und Chemistry-Styles nicht korrekt aktualisiert werden. FIFA Direct Communication (via Twitter)

Warum die Karten allerdings die falschen Sprint-Stile erhalten und bei welchen Karten das Problem besteht, hat das Entwicklungsstudio nicht verraten. Ein Entwickler von EA hat jedoch auf Twitter noch einmal die korrekten Werte veröffentlicht, die notwendig sind, um die verschiedenen Sprint-Stile zu erhalten.

Es waren nämlich unterschiedliche Werte im Umlauf, die teilweise auf Daten noch vor dem Release basierten. Hier könnt ihr die korrekten Voraussetzungen sehen:

Wie geht es jetzt weiter? Ein Zeitrahmen für die Lösung der Probleme oder ein genaues Vorgehen hat EA bisher nicht bekannt gegeben. Sobald sich bei der Thematik etwas tut, erfahrt ihr es bei uns.

