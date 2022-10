FIFA 23 verkauft 15 Minuten lang das beste Pack aller Zeiten: „War der größte Fehler von EA“

In FIFA 23 konntet ihr am 8. Oktober kurzzeitig ein Heroes Pack erwerben. Das kostete 25.000 Münzen und konnte nur einmal pro Account erworben werden. Doch nach knapp 15 Minuten wurde es bereits wieder deaktiviert. Die Spieler, die es nicht kaufen konnten, sind nun sauer, denn es war das beste Pack, das jemals in FIFA angeboten wurde.

Was steckte in dem Pack? Ein garantierter FUT Hero. Und jeder dieser Spieler kann sich sehen lassen:

Die schlechteste Karte ist Jorge Campos, ein Torwart mit einem 87er-Rating und einem Wert von 20.000 Coins – also ein verhältnismäßig kleiner Verlust zum Kaufpreis.

An der Spitze steht jedoch David Ginola mit einem Wert von 1,75 Millionen Münzen. Insgesamt 7 Spieler haben einen höheren Wert als 500.000 Coins.

Mit dabei ist auch die deutsche Legende Rudi Völler.

Wer das Heroes Pack erworben hat, konnte zudem die Karte auf dem FUT-Transfermarkt anbieten, denn die Karte war erstaunlicherweise tauschbar. Und da nur Jorge Campos unter den 25.000 Coins, die man für das Pack gezahlt hat, lag, war es ein nahezu risikoloses Investment.

Spieler bezeichnen das Pack deshalb als das stärkste aller Zeiten. Zu stark, fand wohl auch EA.

Heroes Pack war wohl ein Versehen, doch macht die Spieler richtig wütend

Was ist nach dem Release des Packs passiert? Kurz nach Erscheinen des Heroes Packs wurde es bereits wieder deaktiviert. Laut einem Beitrag im reddit war es nur knapp 15 Minuten online. Wer sich in dieser Zeit ein Pack schnappen konnte, hatte großes Glück.

Was sagen die Spieler? Die sind richtig sauer, denn wer sich nicht sofort eingeloggt hatte, ging leer aus. Die glücklichen konnten sich jedoch wahlweise günstig einen starken Spieler sichern oder aber wenige Coins in deutlich mehr umwandeln. Einige Spieler bemängeln zudem, dass ihre Karte durch die Aktion enorm an Wert eingebüßt hätte und sie damit sogar indirekt Coins verloren hätten.

Spieler fordern nun Gerechtigkeit:

Hazard1900 schreibt etwa: „Es wäre ekelhaft, wenn sie uns jetzt nicht alle einen Hero geben.“

Ballaman200 bezeichnet die Aktion als den „größten Fehler von EA seit Einführung von FUT“.

Gleichzeitig schwingt bei dieser Aktion auch Wut aus anderen Bereichen mit. So beschweren sich etliche Spieler darüber, dass Bugfixes teilweise Wochen dauern, während ein Pack, das nur einmalig kaufbar war und allen Spielern die gleiche Möglichkeit bot, bereits nach wenigen Minuten entfernt und dadurch erst richtig unfair wurde.

Was sagt EA dazu? Bisher gibt es noch kein Statement zu dem Pack. Unklar ist also, ob die anderen Spieler entschädigt oder die ursprünglichen Käufer ihren Hero noch verlieren werden. Wir von MeinMMO werden euch auf dem Laufenden halten.

