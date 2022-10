FIFA 23: RTTK-Event ist jetzt live – Mit dynamischen Karten für Messi & Müller

In FIFA 23 startet heute, am 7. Oktober, das neue „Road to the Knockouts“-Events. Wir zeigen euch das Team und was ihr in dem neuen Event zu Champions League & Co. erwarten könnt.

Wann startet das Event? Das Event ist seit dem heutigen Freitag, den 7. Oktober um 19:00 Uhr, live, dauert genau eine Woche und löst damit das OTW-Event ab.

Was steckt im Event? Bei „Road to the Knockouts“ handelt es sich um ein FIFA-Event, das dynamische Spezialkarten ins Spiel bringt, welche immer besser werden können.

Um die Upgrades zu erhalten, müssen die Teams der Spieler in den europäischen Wettbewerben Champions League, Europa League sowie Conference League, weiter voranschreiten.

Die genauen Vorraussetzungen sehen so aus:

Zum einen werden die Karten besser, wenn die Spieler sich in ihrem jeweiligen Turnier für die K.O.-Phase qualifizieren.

Zum anderen gibt es Upgrades für 2 Siege innerhalb der nächsten 3 Gruppenphasen-Matches.

Was für Spezialkarten im Event stecken, schauen wir uns hier genauer an.

Road to the Knockouts – Alle neuen dynamischen Spezialkarten

Hier könnt ihr euch das komplette Team anschauen:

Das ist das Team: Das erste Team hat ein paar richtig starke Karten zu bieten. So gibt es starke Karten für Lionel Messi (92), Aubameyang (89), Foden (88) und Thomas Müller (88). Doch auch die neuen dynamischen Karten von Süle (87), Odegaard (86) und Konaté (85) können sich sehen lassen.

Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie immer stärker werden können.

Welche Inhalte gibt es noch? Neben dem RTTK-Team, was in FIFA Packs zu finden sein wird, gibt es noch zwei weitere RTTK-Karten:

LAV: Robert Gosens (84) – Über die Wochenaufgaben freischaltbar.

RF: Kulusevski (85) – Per SBC verfügbar (Squad Building Challenge).

Falls ihr noch eine starke Formation für euer Team sucht, dann schaut doch mal hier vorbei:

