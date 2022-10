FIFA 23: Spieler feiern verrückt guten Stürmer für 13.000 Münzen – Perfekt in frühen Teams

Welche Karten spielt ihr in eurem Team? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Gerade auf der NextGen, wo der AcceleRATE-Faktor mit den unterschiedlichen Lauftypen entscheidend ist, lohnt sich ein Blick auf Shomurodov. Allerdings betonen auch einige Spieler, nicht so gut mit ihm zurechtzukommen – er sei ihnen zu schwerfällig. Außerdem hat er nur 3 Sterne auf dem schwachen Fuß und bei den Skills – ein großer Trickser ist er also nicht.

Bislang ist Shomurodov kein groß bekannter Name in FIFA gewesen. Doch das scheint sich langsam zu ändern.

Doch wenn ihr ein paar Serie-A-Spieler in eurer Mannschaft habt, solltet ihr über eine Verpflichtung nachdenken. Shomurodov passt perfekt als starker, günstiger Stürmer in Teams, die nicht extrem viele Münzen kosten sollen.

Vor allem punktet Shomurodov aber mit einem sehr günstigen Preis. Die TOTW-Karte liegt derzeit bei etwa 13.000 Münzen, kann teilweise sogar noch günstiger gekauft werden. Das dürfte an der Kombination aus Serie-A-Spieler und der Nationalität Usbekistan zusammenhängen – denn dadurch ist Shomurodov nicht so einfach auf volle Chemie zu bringen.

Shomurodov hat nicht nur einen sehr starken Abschluss, sondern auch ordentliches Dribbling und eine gute Geschwindigkeit. Besonders stark: Mit dem „Architect“-Chemistry-Style fällt er bei drei Chemie-Punkten in die „Lengthy“-Kategorie – ist also richtig schnell unterwegs.

Was ist das für ein Spieler? Eldor Shomurodov ist ein Stürmer aus Usbekistan, der in der italienischen Serie A für AS Rom spielt. In FIFA 23 ist das „Roma FC“.

