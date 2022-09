FIFA 23: Server down, Spiel zeigt „Unable to connect“ – Was sagt EA?

In FIFA 23 sind am 27. September 2022 die Server down. Spieler können die Online-Modi des Spiels gerade nicht nutzen. EA meldete sich dazu auf Twitter.

FIFA 23 Server down: Wer sich gerade in FIFA 23 bei Ultimate Team anmelden will, bekommt nur eine Fehlermeldung: Die EA-Server seien derzeit nicht erreichbar und man solle es später versuchen. Man solle für weitere Informationen die EA-Website besuchen.

Unter dem „unable to connect“-Bereich kann man bei verschiedenen EA-Spielen den Server-Status verfolgen – bei FIFA 23 ist das derzeit aber nicht der Fall. Derzeit gibt es keine offizielle Lösung für die Server-Probleme.

FIFA 23: EA gibt Update zu Server-Status

Was sagt EA? Über Twitter meldete sich EA auf dem „FIFA Direct Communication“-Kanal zu den Problemen. Man untersuche derzeit Probleme, dass Spieler sich nicht auf den Servern einloggen können. Weitere Informationen sollen folgen, sobald verfügbar.

Eine Lösung gibt es derzeit also noch nicht für die Server-Probleme.

FIFA 23 Online-Modi, Web App, Companion melden Server-Störung

Was ist in FIFA 23 gerade möglich? In FIFA 23 könnt ihr immer noch die Offline-Modi ansteuern. Den Karrieremodus, den Anstoß-Modus oder die Trainingsarena etwa.

Wenn ihr die Zeit bis zum Ende der Server-Probleme überbrücken wollt, versucht euch doch in den Offline-Modi beispielsweise an den neuen Superschüssen:

Was funktioniert gerade nicht in FIFA 23? Es kann kein Aufbau zu den EA-Servern stattfinden, daher sind Modi wie Ultimate Team gerade nicht erreichbar. Auch, wenn man sich in der Web App zu FIFA 23 anmelden möchte, bekommt man eine Störungs-Meldung. Die Companion App ist ebenfalls betroffen.

Wo liegen die Probleme? Eine offizielle Nachricht gibt es dazu noch nicht, denkbar wäre aber, dass der Ansturm gerade schlicht zu hoch sein könnte. Heute startet schließlich offiziell der Vorabzugriff auf FIFA 23 – auch wenn bereits seit gestern viele Spieler spielen können.

Tatsächlich sind die Server-Probleme aber nicht das erste Problem rund um den Release von FIFA 23. Auf dem PC machte der Login ins Spiel ebenfalls Probleme. Mehr zu den PC-Problemen in FIFA 23 erfahrt ihr hier.