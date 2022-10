Neue Einstellung in FIFA 23 hilft euch, nicht mehr ins Abseits zu spielen – So aktiviert ihr sie

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Im Subreddit zu FIFA behaupten allerdings einige Spieler, dass es Abhilfe schafft die Abseits-Anzeige im Hauptmenü von FIFA 23 zu speichern. Andere raten jedoch davon ab, da das Spiel die Einstellung auch dort nicht speichern würde. Verratet uns doch gerne in Kommentaren, was bei euch funktioniert.

Was ist das für eine Einstellung? In FIFA 23 gibt es eine neue Einstellung, die wohl eher für FIFA-Einsteiger gedacht ist: Die Abseits-Anzeige. Schaltet ihr diese ein, erscheint ein Flaggen-Symbol über den Köpfen eurer Spieler, sobald sie sich im Abseits befinden.

In FIFA 23 gibt es eine neue und extrem nützliche Einstellung, die euch anzeigt, wenn eure Spieler im Abseits stehen. Wir sagen euch, wie ihr die Einstellung aktiviert und auch, was aktuell das Problem damit ist.

