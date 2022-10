FIFA 23: Darum sehen eure Top-Spieler gerade völlig falsch aus

In FIFA 23 wundern sich einige Spieler: Einige ihrer Stars sehen gar nicht mehr aus, wie sonst. Was ist da los?

In FIFA 23 kann es vorkommen, dass ihr in euren Teams – oder beim Gegner – plötzlich Spieler vorfindet, die ganz anders aussehen als ihre relaen Vorbilder.

Ein solches Beispiel teilte beispielsweise gerade Reddit-User „OhTommyBoy“. Der postete ein Bild des brasilianischen Spielers Antony in FIFA 23, das nun wirklich gar nicht mehr nach dem gewohnten Antony aussah.

„Ich war enttäuscht, dass Antony keinen Face Scan bekommen hat, aber jetzt sieht er so aus? Was?“, schreibt der verwunderte Spieler dazu (via reddit).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Es ist nur eine Phase

Antony ist nur einer von mehreren Spielern, bei denen man gerade ein Haar- und Augenbrauenloses Gesicht in Ultimate Team vorfinden kann. Hier fiel es allerdings schnell auf, denn Antony ist ein überaus beliebter Spieler in FIFA 23.

Ein weiteres Beispiel ist Rafael Leao. Der Außenspieler vom AC Mailand ist ebenfalls eine sehr beliebte Karte in Starter-Teams und sieht aktuell so aus, wenn man ihn in Ultimate Team verwendet:

So sieht Leao derzeit aus

Warum taucht dieser Gesichtswechsel auf? In FIFA 23 gibt es einige Spieler, die einen Face-Scan erhalten haben und ihr reales Gesicht in FIFA 23 zeigen.

Antony und Rafael Leao gehörten bislang nicht dazu und hatten jeweils Gesichter, die höchstens an ihr reales Aussehen angelehnt waren.

Die komplett generischen Köpfe, die sie jetzt gerade in FIFA 23 Ultimate Team zeigen, sind allerdings ein Indikator, dass sich das nun ändert: Denn in der Vergangenheit tauchten solche Gesichter oft bei Spielern auf, deren Aussehen kurz vor einem Update stand.

Ein Beispiel dafür etwa war Marco Reus, der vor gut drei Wochen kurzzeitig völlig falsch in FIFA 23 aussah (via reddit), mittlerweile aber wieder wie sein reales Vorbild aussieht.

Es dürfte sich also nur um eine Phase handeln, in denen diese Spieler so aussehen, wie sie gerade aussehen. In Kürze dürften sie dann ihr reales Gesicht zeigen.

Im Zuge von Updates findet man in den Patch Notes von FIFA 23 immer wieder den Hinweis, dass „Star Heads“ geupdatet wurden – aber nicht, welche. Das dürfte auch in Zukunft immer wieder vorkommen – möglich also, dass ihr noch öfter solchen Gesichtern über den Weg lauft.

Es handelt sich in diesem Fall also nicht um einen Fehler in FIFA 23, sondern eher eine Übergangsphase. Allerdings irritierte FIFA 23 in den vergangenen Wochen durchaus mit einigen Fehlern.