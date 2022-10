In FIFA 23 gibt es viele starke Verteidiger wie Rüdiger, Tomori oder Militao. Die sind aber sehr teuer. Ein anderer, besonders günstiger Innenverteidiger kann ebenfalls grandios Tore verteidigen: Ronald Araujo.

Was ist das für ein Spieler? Ronald Araujo spielt für den FC Barcelona und kann in FIFA 23 sowohl die Position des Innenverteidigers, als auch Rechtsverteidiger spielen. Dafür braucht man nur einen Positionsmodifikator.

Seine Karte kostet in Ultimate Team nach aktuellem Stand gerade mal knapp 1.000 Münzen und ist damit ein echtes Schnäppchen. Doch von dem niedrigen Preis sollte man sich nicht täuschen lassen: In der FIFA-Community macht sich Araujo einen Namen als richtig schwer zu überwindender Verteidiger.

Seine Karte ist mit einem 83er-Rating bewertet, doch er hat genau die Werte, die man von einem starken Innenverteidiger in FIFA 23 braucht, wenn man genau hinschaut. Das gilt vor allem, wenn man ihn mit einem „Shadow“-Chemistry-Style bei voller Chemie ausrüstet.

So sehen Araujos Werte mit Shadow bei voller Chemie aus

Der Pace-Wert von 77 setzt sich aus einer 68er-Beschleunigung, aber auch 84er-Sprintgeschwindigkeit zusammen. Kommt Araujo in Fahrt, ist er richtig schnell.

Mit dem „Shadow“ steigt das sogar auf einen 85er-Geschwindigkeitswert mit 76 Beschleunigung und 92 Sprintgeschwindigkeit. Das ist richtig gut.

Araujo bekommt mit „Shadow“ auch den starken Lengthy-Laufstil

Der Defensiv-Wert steigt mit Shadow auf 90, keiner der Verteidigungs-Werte liegt dabei unter 86.

Auch physisch steht Araujo mit guten Werten bei Sprung (87), Stärke (86) und Aggression (84) ordentlich da.

Ja, beim Schuss, Pass und Dribbling ist Araujo nicht überragend. Doch das braucht der Verteidiger auch nicht, um die Offensive des Gegners zu zerstören. Das finden offenbar auch einige FIFA-Spieler.

Das sagen Spieler zu Araujo in FIFA 23

Schaut man bei futbin in das Ranking der beliebtesten Innenverteidiger in FIFA 23, hat sich Araujo bei den Usern auf Platz 2 geschoben – nur noch hinter Rulebreakers Alaba.

Das Besondere dabei: Damit lässt er deutlich teurere Karten, wie Rüdiger, Koundé und Varane, aber auch Ikonen wie Gullit oder Matthäus im Ranking hinter sich. Mehr starke Karten für wenig Münzen findet ihr übrigens hier.

Solche Karten können zwar besser als Araujo sein, doch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist geradezu unschlagbar. Auch im FIFA-Subreddit hat der Verteidiger einen Eindruck hinterlassen.

So fragte ein User beispielsweise: „Was ist die nervigste Karte, gegen die ihr dieses Jahr gespielt habt?“ Er selbst führt schonmal Araujo als Beispiel an: „Bei mir ist es Araujo, jedes Mal, wenn ich gegen ihn antrete, egal wie schlecht der Gegner ist, ist er immer viel zu schnell und stark für jeden Angreifer, den ich verwende“, schreibt User „EPICKID143“ (via reddit).

Da steigen andere ein:

„Araujo als Rechtsverteidiger“, antwortet ein User (via. reddit) und beschreibt ihn sogar als „besten Rechtsverteidiger, den er je gesehen hat“ (via. reddit).

„Ich bin hierhergekommen, um das zu sagen, weil ich dachte, ich wäre der Einzige, der gegen diese Karte auf RV spielt… das Frustrierendste, was ich seit langem in FIFA erlebt habe“, stimmt ein anderer zu (via. reddit).

„Er ist Kimpembe Version 2“, findet ein User (via. reddit). Kimpembe war in vergangenen FIFAs ein Verteidiger, der viel stärker war, als seine Werte vermuten ließen.

„Für den Preis – definitiv Araujo. Teuer – Haaland. Vor allem, weil ihn jeder benutzt“ (via. reddit).

„Danjuma und Araujo machen mich sehr böse“ (via. reddit).

Danjuma und Haaland sind weitere Namen, die in der Diskussion oft auftauchen – genau so wie Darwin Nunez, Ousmane Dembélé und Alexander Sorloth. Doch in Sachen Defensive scheint Araujo eine Nische zu füllen, die kaum ein anderer Verteidiger für diesen Preis erreicht.

Solltet ihr also auf der Suche nach einem starken Verteidiger für euer Team sein, der nicht allzu viele Münzen kostet, könnte Araujo einen Versuch wert sein – vor allem, wenn ihr schon LaLiga-Spieler im Team habt und ihn so gut bei voller Chemie einbauen könnt.

Welche Spieler nutzt ihr in FIFA 23 am liebsten? Und welche könnt ihr überhaupt nicht leiden? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Apropos günstige, starke Spieler: Im Angriff konnte ein ungewöhnlicher Stürmer zuletzt auf sich aufmerksam machen.