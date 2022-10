Großer YouTuber zu FIFA 23 meint, „Lengthy“ ist außer Kontrolle: „Du hast doch Beine!“

Der „Lengthy“-Laufstil gilt bei vielen Spielern in FIFA 23 gerade als die beste Option für ihre Teams. Ist das Feature zu stark?

Was ist „Lengthy“ in FIFA 23? In FIFA 23 gibt es aktuell drei verschiedene Laufstile, die Spieler haben können. Es ist außerdem möglich, einige Spieler durch Chemistry-Styles in andere Laufstile zu verwandeln, da der Stil von den Werten der Spieler abhängt.

Controlled (Kontrolliert): Eine gleichmäßige Beschleunigung. Diesen Typen haben die meisten Spieler in FIFA 23.

Explosive (Explosiv): Das sind in erster Linie kleine, wendige Spieler, die auf kurzer Distanz sehr schnell beschleunigen, danach aber langsamer werden.

Lengthy (Anhaltend): Diesen Typ können vor allem größere, schwere Spieler bekommen. Sie starten nicht ganz so schnell, werden aber über längere Distanz schneller.

Der „Lengthy“-Laufstil hat sich dabei für viele Spieler als der Favorit herauskristallisiert. Doch es gibt auch Kritik.

YouTuber NepentheZ kritisiert mit deutlichem Beispiel „Lengthy“

Wer spricht da? NepentheZ ist einer der bekanntesten YouTuber zu FIFA 23 mit fast 2 Millionen Followern auf der Plattform. Er macht bereits seit Jahren Videos zu FIFA.

Einen solchen Clip teilte der YouTuber nun auf Twitter, mit dem Titel „Diese Lengthy-Meta gerät außer Kontrolle“:

In der Szene ergibt sich durch einen Block eine plötzliche Offensiv-Chance, in der gleich zwei Angreifer extrem gut positioniert sind und die einfach frei aufs Tor durchlaufen könnten – wenn sie den Ball kriegen würden.

Doch die beiden werden einfach überholt: Araujo, ein Lengthy-Verteidiger vom FC Barcelona, der eigentlich nur 77 Pace hat, zieht locker an beiden vorbei. Eine Situation, wie sie im echten Fußball wohl nicht vorgekommen wäre.

Martinelli, der Angreifer, hat zudem eigentlich den besseren Geschwindigkeits-Wert – aber eben auch „nur“ den Explosiv-Laufstil. Und der ist hier in Verbindung mit dem Zweikampfverhalten von Araujo offenbar deutlich im Hintertreffen.

„Was hab ich da grad gesehen? Martinelli, ich weiß, du bist nicht Lengthy, aber du hast doch immer noch verdammte Beine“, ruft der YouTuber noch verzweifelt aus. Doch den Ball spielt Araujo locker zum Keeper zurück und die Situation ist entschärft.

Wie stark ist Lengthy wirklich? Die Situation zeigt ein extremes Beispiel, doch auch ansonsten gibt es durchaus Kritik, dass Lengthy zu stark sein könnte – beziehungsweise, dass „Explosive“ im Vergleich zu schwach ist.

Im FIFA-Subreddit etwa gibt es immer wieder Posts, die einen Nerf für Lengthy (via reddit) verlangen oder zumindest vorschlagen, „Explosive“-Spieler zu verbessern (via reddit). Denn alte Top-Favoriten, wie zum Beispiel Ousmane Dembélé, können auf den Außen nur noch bedingt mit Tempo punkten.

Allerdings geben auch einige Spieler an, dass man solche Spieler anders verwenden müsste: „Erwarte nicht, dass du mit den explosiven Spielern lange Läufe machen kannst, aber sie sind großartig für Dribblings und enge Pässe“, findet beispielsweise ein User (via reddit): „Ich habe gerne einen oder zwei in meinem Angriff, um ein wenig Abwechslung in das Spiel zu bringen und das Spiel zu verbinden.“

Gleichzeitig loben einige Spieler, dass durch Lengthy Karten besser verwendbar sind, die in den vergangenen Jahren nicht so stark waren. Beispiele dafür sind etwa Haaland oder Dzeko aus dem neuen Rulebreakers-Event.

Dennoch gibt es Kritik, dass der Laufstil manchmal dazu führt, dass Spieler unrealistisch einfach eingeholt werden können – wie auch im Beispiel oben von NepentheZ.

Wie seht ihr das Thema? Welche Erfahrungen habt ihr mit „Lengthy“ gemacht? Erzählt es uns in den Kommentaren!