Der größte Verteidiger in FIFA 23 ist plötzlich ein Top-Stürmer und jeder kann ihn sich leisten

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

Overwatch 2 will euch mit Koop-Mission und Skins in Gruselstimmung bringen – Zeigt Halloween-Event im Trailer

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Was sagt ihr zu der Karte? Würdet ihr ihn euer Team holen? Verratet es uns doch gerne in Kommentaren!

Das kostet die Karte: Aktuell ist Touré für günstige 13.000 Münzen zu haben, was ein echtes Schnäppchen ist. So kann ihn sich so gut wie jeder FUT-Spieler leisten und ihn zumindest einmal ausprobieren.

Was ist das für ein Spieler? Isaak Touré ist ein französischer Fußballprofi, der in der Ligue 1 eigentlich als Innenverteidiger für Olympique Marseille aufläuft.

