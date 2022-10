FIFA 23: Out of Position soll das nächste Event werden – Was erwartet euch?

In FIFA 23 soll ein neues Event namens „Out of Position“ kommen. Leaks sprechen von einem Start noch in dieser Woche.

Wann kommt Out of Position in FIFA 23? Mehrere Leaks sprechen davon, dass „Out of Position“ an diesem Freitag starten soll. Unter anderem spricht der bekannte Leaker „Donk“ von einem Start am 28. Oktober (via Twitter).

Da Events in der Regel immer freitags um 19:00 Uhr starten, wäre ein Beginn um diese Zeit denkbar. Um diese Zeit endet auch das aktuelle Rulebreakers-Event, es wäre also Platz für eine neue Promo.

Allerdings handelt es sich bei diesen Informationen bislang noch ausschließlich um Leaks, im Spiel gibt es noch keinen offiziellen Hinweis auf die Promo. Ob sie tatsächlich am Freitag erscheint, ist insofern noch offen.

Doch was könnte das Event bringen?

Was bringt Out of Position zu FIFA 23?

Was wird das für ein Event? Bislang gibt es noch keine Leaks oder Infos zu den Inhalten, allerdings ist der Name an sich schon ein ziemlich deutlicher Hinweis. Es dürfte sich um ein Event handeln, bei denen Spieler auf andere, vielleicht ungewöhnliche Positionen gezogen werden.

Ein solches Event gab es schon in der Vergangenheit von FIFA, das nannte sich „Shapeshifters“ – in FIFA 22 kam das aber erst sehr spät, im Sommer 2022. Das versorgte einige der beliebtesten Spieler in Ultimate Team mit neuen Positionen. Linksverteidiger Davies vom FC Bayern zum Beispiel bekam eine Stürmer-Karte, Verteidiger Sergio Ramos landete ebenfalls im Sturm und Mario Gomez rannte plötzlich in der Defensive rum.

Denkbar wäre, dass „Out of Position“ in eine ähnliche Richtung geht. Und in FIFA 23 könnte das nochmal interessanter sein, da sich das Chemie-System merklich verändert hat. So gibt es nun Alternativ-Positionen für verschiedene Spieler, aber auch die Einschränkung, dass sie ausschließlich auf ihrer korrekten Position Chemie geben.

Die Positionen sind in FIFA 23 noch viel wichtiger geworden, als früher. Umso spannender könnten neue Alternativen werden.

Sobald es weitere Informationen zu dem Event gibt, halten wir euch hier auf dem Laufenden.