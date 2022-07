CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

FIFA 22 scheint in Ultimate Team mit verrückten Karten nochmal den Fun-Faktor etwas hochtreiben zu wollen. Ist die Karte was für euch, oder schaut ihr lieber nach anderen Kandidaten für euer Team? Lasst uns gerne einen Kommentar da.

Gomez, der als Stürmer in FIFA 22 manchmal etwas behäbig wirkt, könnte die Innenverteidiger-Position mit diesen Werten tatsächlich perfekt ausfüllen. Und: Seine Karte wird auch noch auf die Serie A geändert. Damit passt er sogar ideal zum aktuell vielleicht besten Innenverteidiger in FIFA 22 .

So gut ist die Karte: Tatsächlich hat Gomez all die Werte bekommen, die ihr von einem brutal guten Innenverteidiger wollt. Er hat 90 Pace, 95 Defensive und 93 Physis. Außerdem hat er immer noch seinen hohen Schusswert mit 91, der ihn als Stürmer auszeichnet.

Was ist das für eine Karte? Gerade läuft das „Shapeshifters“-Event , bei dem verschiedene Spieler ganz neue Positionen und veränderte Werte bekommen. Im neuen „Team 3“ waren auch einige der „FUT Helden“ dabei, also Spieler vergangener Tage. Einer davon ist Gomez.

„Tore vereiteln“, das ist eigentlich nichts, was ein Stürmer gerne tut. Doch in FIFA 22 hat Gomez nun eine Karte bekommen, mit der er genau das bewerkstelligen soll.

Er war als gefährlicher Torjäger bekannt , der vor allem im Strafraum mit einer kurzen Bewegung, einem überraschenden Kopfball oder einem wuchtigen Abschluss für Treffer sorgte. Auch in der Nationalmannschaft ging er auf Torejagd – doch leider erwischte er dort den ein oder anderen schwarzen Tag. So hingen ihm teilweise Bilder von verpassten Großchancen hinterher.

