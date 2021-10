FIFA 22: Die Hero-Karte von Mario Gomez ist perfekt für den Strafraum

Mario Gomez ist in FIFA 22 in Form einer Hero-Karte zurückgekehrt. Hier erfahrt ihr, wie stark die Karte wirklich ist und ob sie sich für euer Team lohnt.

Seit kurzem sind die Hero-Karten in FIFA 22 Ultimate Team verfügbar und besonders die Stürmer-Karte von Stuttgart-Legende Mario Gomez macht einen interessanten Eindruck. Wir schauen uns die Karte genauer an und klären, wie stark sie ist.

Was sind Hero Karten? Bei den FUT Heroes handelt es sich um eine Art “Ikonen light”, die mit FIFA 22 neu ins Spiel gekommen sind. Es sind einige richtig starke Fußballer aus vergangenen Zeiten, die sich im Laufe der Zeit zu Fanlieblingen entwickelten oder für unvergessene Momente sorgten.

So teuer ist die Karte: Aktuell (Stand 05.10.2021) liegt der Preis der Hero-Gomez-Karte bei 240.000 Münzen. Das ist ganz schön happig und mehr, als die meisten Teams der FUT-Spieler derzeit kosten dürften. Doch lohnt es sich zu sparen? Wir klären, für wen die Mario Gomez-Karte etwas ist.

Wenn man etwas Geduld hat, dann kann es sein, dass die Karte noch deutlich günstiger wird. Denn schon jetzt zeigt sich ein Preisverfall. Seit dem Start der Karte am 1. Oktober ist sie von 290.000 auf 240.000 gesunken.

Der Preis von Mario Gomez fällt bereits (via futbin.com)

So stark ist die Hero-Karte von Mario Gomez

Gomez steht für einen Typ Stürmer, der in FIFA 22 gerade richtig angesagt ist: Große, kräftige Spieler, die sich im Strafraum durchsetzen können. Vorbei sind die FIFA-21-Zeiten, in denen nur kleine und bewegliche Stürmer für Furore sorgen konnten.

Aktuell sind Stürmer wie Lukaku, Haaland oder eben Gomez beliebt wie nie, da der Pace-Wert in der aktuellen Meta von FIFA 22 nicht mehr so entscheidend ist. Wichtiger sind momentan starke Schuss-Werte sowie eine gute Beweglichkeit und Dribbling-Stats für Stürmer. All das, bietet Gomez.

Deshalb ist die Gomez-Karte so gut: Mario Gomez ist vor allem, wegen seiner Größe von 1,89 Meter sowie seiner starken Schuss-, Dribbling- und Physis-Werte so stark. Er kann seinen Körper gut gegen starke Verteidiger behaupten und sich im Strafraum durchsetzen. Und mit einer Schusskraft von 92 sollten Keeper, bei Schüssen aus dem Sechzehner, kaum eine Chance haben. Dabei helfen zusätzlich seine 4 Sterne beim schwachen Fuß, womit er fast beidfüßig schießen kann.

Außerdem ist Gomez eine richtige Waffe bei Flanken, denn mit einem Wert von 91 beim Kopfballspiel und 85 bei der Sprungkraft, dürfte Gomez so einige Kopfbälle verwandeln.

Nutzt ihr dann noch Engine-Chemistry-Style boosten sich seine Werte wie folgt:

Beschleunigung: 79 -> 84

Sprintgeschwindigkeit: 86 -> 91

Agilität: 73 -> 78

Balance: 71 -> 81

Dribbling: 81 ->91

Übersicht: 75 -> 80

Flanken: 74 -> 84

Kurzer Pass: 77 -> 82

Langer Pass: 66 -> 71

Effet: 72 -> 82

Das sind die Nachteile: Doch neben den ganzen Stärken, hat die Hero-Karte auch ein paar kleinere Schwächen. Zum einen ist das der fehlende Finesse-Trait, ohne den es schwer ist, die viel zu starken Effet-Schüsse, außerhalb des Strafraums zu nutzen. Ihr solltet mit Gomez daher lieber im Sechzehner den Abschluss suchen.

Und zum anderen ist der Ausdauer-Wert von 80 ein Problem, das den Stürmer zum Ende des Spiels schlapp werden lässt.

Für wen lohnt sich die Karte? Die Hero-Karte von Mario Gomez ist eindeutig etwas für FUT-Spieler mit einem Bundesliga-Team sowie einem großen Budget. Die Karte bietet tolle Werte und sollte vor allem im Strafraum für viele Tore sorgen.

Was sagt ihr zu Hero-Gomez? Würdet ihr sie in eurem Team aufnehmen? Erzählt es uns doch in den Kommentaren!

Wenn ihr eher auf der Suche nach starken Karten seid, die etwas günstiger sind, dann haben wir ein paar Tipps für euch:

