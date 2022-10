YouTube: 17-Jähriger zeigt live die Privatnummer von Fußball-Star des FC Bayern – „3 Sekunden später rastet das Telefon aus“

Apex Legends stellt in „Stories from the Outlands: Last Hope“ die neue Legende der kommenden Season vor: Catalyst.

In einem Twitch-Stream vom Sonntag ging Alphonso Davies auf den Vorfall ein (via twitch ): Davies sagte, erstmal verstehe er nicht, wieso Speed ihn „Anthony“ Davies nennt, aber darüber könne er hinwegsehen. Speed habe ihm gesagt, er schaue Davies, seit er 9 Jahre alt ist, und würde gerne mit ihm Face-Timen.

So fragte er den Fußball-Profi Jesse Lingard von Nottingham Forest über Instagram nach seiner Telefonnummer, die der auch freimütig rausgab. Und dann unterhielt sich IShowSpeed über Facetime mit Jesse Lingard. Soweit so gut.

Der 17-jährige US-Amerikaner Darren „IShowSpeed“ Watkins ist ein brandheißer Gaming-Star auf YouTube, der aber immer wieder für Skandale sorgt. Jetzt hat er in einem Live-Stream auf YouTube mit berühmten Fußballern gesprochen: Dabei hat er die private Telefonnummer von Alphonso Davies geteilt: Der spielt Linksverteidiger beim FC Bayern und hat einen geschätzten Marktwert von 70 Millionen Euro. Nur Sekunden nach dem Leak explodierte das Telefon von Davies förmlich durch ein Bombardement an Nachrichten und Anrufen, wie der 21-jährige Davies auf Twitch erzählt.

