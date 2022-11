FIFA 23: Path to Glory startet morgen – Alle Infos zum Event und den Upgrades

In FIFA 23 wurde das „Path to Glory“-Event für Ultimate Team angekündigt. Wir zeigen euch, was ihr in dem Event erwarten könnt.

Was ist Path to Glory in FIFA 23? Das “Path to Glory“-Event gab es schon früher in FIFA, beispielsweise in FIFA 18. Es dreht sich um die Spieler, die dieses Jahr an der Fußball-Weltmeisterschaft teilnehmen.

In diesem Jahr gibt es ebenfalls WM-Inhalte in FIFA 23 und auch in Ultimate Team wird sich das Turnier bemerkbar machen – etwa durch das neue PTG-Event.

Wann startet Path to Glory? Das Event beginnt voraussichtlich am Freitag, den 11. November 2022 um 19:00 Uhr. Ab dann sollten neue Spezialkarten in den Packs von FIFA 23 landen. Man sollte allerdings beachten, dass die Chance auf Spezialkarten aus Packs in FIFA 23 niedrig ist.

Was bringt Path to Glory? Das Event wird verschiedene Spielerkarten bringen, die mit der WM zusammenhängen. Die werden ungewöhnliche Upgrades bekommen, je nachdem, wie ihre Nationalmannschaft im Turnier abschneidet. Das zeigte ein neuer Ladebildschirm in FIFA 23.

Was für Upgrades bringt Path to Glory in FIFA 23?

So funktioniert das Event: Wie gewohnt bekommen die Spezialkarten ein Werte-Upgrade in FIFA 23, wenn sie in die Packs kommen. Dabei bleibt es aber nicht: Es handelt sich um dynamische Karten, die je nach Abschneiden bessere Werte bekommen können.

Das beschränkt sich allerdings nicht nur auf die typischen Stats auf der Karte, wie bei anderen Events, sondern betrifft weitere Eigenschaften der Spieler.

So funktionieren die Upgrades zu Path to Glory

Übersteht ein Team die Gruppenphase, bekommt der Spieler ein Upgrade

Nach der ersten KO-Runde gibt es noch ein Upgrade

Sieger im Viertelfinale kriegen 5 Sterne auf dem schwachen Fuß

Sieger im Halbfinale bekommen 5-Sterne-Skills

Der Final-Sieger kriegt nochmal ein Werte-Upgrade und drei neue Spieler-Eigenschaften

Damit kommen die Karten mit eher ungewöhnlichen Upgrades daher, im Vergleich zu anderen Events. Dementsprechend teuer dürften sie aber auch auf dem Transfermarkt werden.

Welche Karten letztlich im Event landen, ist noch nicht offiziell bekannt. Sobald es hier mehr Informationen gibt, halten wir euch auf dem Laufenden.

Während die PTG-Spieler teuer werden dürften, werden zahlreiche Karten in Ultimate Team gerade günstiger. Ein Marktcrash in Ultimate Team ließ viele Preise abstürzen.