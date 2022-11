FIFA 23: Server down am 09.11. – Title Update 3 steht an

In FIFA 23 werden heute laut EA Wartungsarbeiten an den Servern durchgeführt. Zudem dürfte das Title Update 3 erscheinen – die Inhalte wurden bereits angekündigt.

Wann starten die Wartungsarbeiten am Server? Der offizielle „Direct Communication“-Kanal zu FIFA 23 auf Twitter erklärte, dass am 09. November ab 08:00 Uhr morgens Serverarbeiten durchgeführt werden. Die „Match Creation“ wird bereits 30 Minuten zuvor deaktiviert.

Ab 07:30 könnt ihr also keine neuen Online-Matches mehr starten. Ab 08:00 Uhr könnte eure Verbindung dann getrennt werden und ihr kommt nicht mehr in die Online-Inhalte von FIFA.

Betroffen ist FIFA 23 auf allen Plattformen. Möglich ist allerdings, dass die Web App und die Companion App weiterhin funktionieren.

Wann sind die Server wieder Online? Laut „Direct Communication“ sind die Wartungsarbeiten bis 10:00 Uhr morgens angesetzt. Dann sollten die Online-Features wieder verfügbar sein.

Einen Grund nannte EA Sports für die Wartung nicht direkt. Denkbar ist aber, dass das Server down mit dem neuen Title Update 3 zusammenhängt.

Was steckt in Title Update 3 für FIFA 23? Das sagen die Patch Notes

Wann kommt das Title Update 3? Via Twitter kündigte EA das Title Update 3 für „soon“, also „bald“ an. In der Regel erscheinen die Updates aber kurz nach dem Ankündigungstweet. Zudem sind im Update die WM-Inhalte enthalten, die am 09. November erscheinen sollen. Der Release dürfte also heute anstehen.

Das steckt in Title Update 3: Laut Patch Notes stecken die folgenden Inhalte im Update.

Die „FIFA World Cup Experience“ wird hinzugefügt. Eine Übersicht zum WM-Update in FIFA 23 findet ihr hier.

Das zuvor existierende Brasilien-Team wird aus dem Anstoß, Turniermodus, Freundschaftsspielen und Online Seasons entfernt. Es wird durch ein Brasilien-Team mit WM-Spielern ersetzt, das im WM-Modus verwendet werden kann.

Neue Kommentatoren-Sätze und Jubel wurden hinzugefügt.

Zudem wird ein Fehler behoben, bei dem das „Training Center“ geänderte Controller Settings nicht berücksichtigte. Außerdem wurden Stabilitäts-Probleme korrigiert – welche genau, ließ EA allerdings offen.

Im Update fehlen hingegen jegliche Gameplay-Änderungen oder andere Fehler-Korrekturen. Es scheint sich also in erster Linie um die WM-Inhalte zu drehen. In Sachen Gameplay, Karrieremodus, Volta und Pro Clubs passiert erstmal nichts, ebenso wie in Ultimate Team.

In FUT kam es zuletzt zu einem deutlichen Marktcrash, der viele Top-Spieler billiger machte. Mehr zum Marktcrash in FIFA 23 erfahrt ihr hier.