FIFA 23 gibt euch endlich das Geschenk, das euch EA seit 6 Wochen verspricht

In FIFA 23 Ultimate Team gibt es ab Freitag endlich ein Geschenk, das schon vor einiger Zeit angekündigt wurde. Berechtigte Spieler erhalten eine Gratis-Karte und hier findet ihr alle Infos.

Was ist das für ein Geschenk? Noch vor der Fußball Weltmeisterschaft hat EA Sports ein Geschenk für alle FUT-Spieler in Form von Gratis-Karten angekündigt (via EA). Es handelt sich dabei um eine Kombination aus zwei Karten, die sich “History Maker” nennt.

So soll jeder Spieler eine Leih-Icon oder -Hero-Karte sowie einen Fußballstar der jeweils selben Nation erhalten. Wenn ihr also beispielsweise die Leih-Icon von Zidane erhaltet, dann kriegt ihr zusätzlich eine neue, History-Maker-Karte von Kylian Mbappé.

Wie stark die Ratings der neuen Karten jedoch werden, ist aktuell noch nicht bekannt. Spannend ist jedoch, dass die neuen Karten zweifach geupgradet werden. Und zwar zu diesen Terminen:

1. Upgrade: 13. Januar 2023

2. Upgrade: 14 Februar 2023

Wann kriegt man die Karte? Das Kartengeschenk samt neuer History-Maker-Karte sowie Icon/Hero-Leih-Karte bekommen alle FUT-Spieler, ab Freitag, den 23. Dezember. Eine genaue Uhrzeit hat EA allerdings nicht verraten. Ende der Aktion ist der 3. Januar 2023.

Ihr könnt beispielsweise eine Kombination aus Beckham und Bellingham erhalten.

So kommt ihr an die Inhalte: Um sich für das Geschenk zu qualifizieren muss man lediglich bis zum 3. Januar 2023 FIFA 23 anschmeißen. Das Einloggen in der Web- oder Companion-App reicht allerdings nicht aus.

Alle History Maker Karten in der Übersicht

Diese Karten gibt es: Hier könnt ihr sehen, welche Icon/Hero-Karten-Kombinationen es geben wird.

Zinedine Zidane und Kylian Mbappé – Frankreich

Robin van Persie und Virgil van Dijk – Niederlande

Diego Forlán und Federico Valverde – Uruguay

Luís Figo und João Félix – Portugal

David Beckham und Jude Bellingham – England

Rudi Völler und Kai Havertz – Deutschland

Clint Dempsey und Christian Pulisic – USA

Xabi Alonso und Pedri – Spanien

Hidetoshi Nakata und Wataru Endo – Japan

Michael Essien und Jordan Ayew – Ghana

Rafael Márquez und Raúl Jiménez – Mexiko

Saeed Al Owairan und Salem Al Dawsari – Saudi-Arabien

Was sagt ihr zu den History Maker Karten? Freut ihr euch auf die Gratis-Inhalte? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Wenn ihr weitere Gratis-Inhalte wollt und zufällig Prime-Kunde bei Amazon seid, dann könnt ihr euch das aktuelle Prime-Gaming-Pack holen:

