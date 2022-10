FIFA 23: Prime Gaming verteilt Gratis-Pack mit 10 Spielern – So kriegt ihr es

FIFA 23 und Amazon Prime bringen das erste „Prime Gaming Pack“ der Saison. Wir zeigen euch, was drin steckt und wie ihr es bekommen könnt.

Was ist das für ein Pack? Bereits seit FIFA 21 können sich Prime-Mitglieder regelmäßig kostenlose Packs für Ultimate Team abholen. Das ist nun auch in FIFA 23 der Fall.

In FIFA 23 ist jetzt der erste „Prime Gaming Drop“ verfügbar.

Was steckt in dem Pack? Insgesamt findet ihr 22 Items in dem Pack vor, von denen zehn Stück Spieler-Karten für euren Verein sind. Im Pack stecken:

7 Seltene Goldspieler

2 Spieler-Wahlen mit je einem Gold-Spieler über Gesamtwert 81

1x Leihspieler Mbappé für 5 Spiele

12 Seltene Verbrauchsgegenstände

Die Boni sind dabei alle untauschbar, können also nicht für Trading auf dem Transfermarkt verwendet werden. Dennoch gibt es die Chance, ein paar gute Karten für das eigene Team oder Squad Building Challenges zu bekommen.

Die Spiele der Leih-Mbappé-Karte könnt ihr außerdem zu einer anderen Leih-Mbappé-Karte hinzufügen, falls ihr die schon habt. Tipp: In Freundschaftsspielen, beispielsweise für Ziele und Aufgaben, werden der Karte keine Spiele abgezogen.

So bekommt ihr das Prime Gaming Pack für FIFA 23

So kriegt ihr das Pack: Grundsätzlich benötigt ihr ein Prime-Konto bei Amazon, um auf die Boni von Prime Gaming zugreifen zu können. Habt ihr ein solches Konto, geht ihr wie folgt vor:

Navigiert im Browser zum FIFA-Bereich von Prime Gaming. Den Link findet ihr hier (via Prime Gaming).

Sucht dort das Prime Gaming-Pack 1 heraus

Verbindet euer Prime- mit eurem EA-Konto, wenn danach gefragt werdet

Klickt auf den „Einlösen“-Button

Nun müsst ihr ins Spiel, in die Web-App oder die Companion App wechseln. Dort solltet ihr eine Nachricht bekommen, dass das erste Prime Gaming Pack eingelöst wurde. Im Shop findet ihr es dann unter „Meine Packs“.

In der Vergangenheit kam es vor, dass das Pack nicht umgehend im Spiel auftauchte, sondern etwas Zeit brauchte. Wundert euch im Zweifel also nicht, wenn es nicht sofort da ist. Auch in Zukunft dürften regelmäßig neue Packs freigeschaltet werden.

Ihr seid eher im Karrieremodus als in Ultimate Team unterwegs? Dann findet ihr hier die besten Talente mit dem größten Potenzial in FIFA 23.