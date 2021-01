Prime Gaming verteilt Gratis-Packs für FIFA 21 – So bekommt ihr sie

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Das ist das Pack: Aktuell könnt ihr ein „Twitch Prime Pack“ in FIFA 21 bekommen, wenn ihr euer EA- mit einem Prime-Gaming-Konto verbindet. In dem Pack stecken 4 seltene Goldspieler sowie eine Spielerwahl mit einem Rating von mindestens 81.

In FIFA 21 könnt ihr in den kommenden Monaten Drops von Prime Gaming bekommen, indem ihr eure Konten verbindet. Der erste mit einem „Twitch Prime Pack“ ist bereits live.

