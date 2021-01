Nach dem letzten Update sind in FIFA 21 plötzlich überall Menschen mit nackter Haut am Spielfeldrand zu finden. MeinMMO zeigt euch den lustigen Bug.

In FIFA 21 ist es ungewöhnlich, nackte Haut zu sehen. Denn nicht mal die Spieler ziehen nach Toren oder dem Abpfiff ihr Trikot aus. Doch Ordner, Polizisten und Schiedsrichterassistenten hatten scheinbar keine Lust mehr, Shirts zu tragen und zeigen sich nun freizügig an der Seitenlinie.

Was ist das für ein Fehler? Der „Nude-Bug“ hat Einzug in FIFA 21 gehalten und wird mit zahlreichen Bildern im Internet geteilt. Bei diesem Fehler, der scheinbar mit dem letzten Titel Update ins Spiel gekommen ist, tauchen vermehrt oberkörperfreie Menschen an der Seitenlinie auf. Ganz egal ob Ordner, Polizisten oder Schiedsrichterassistenten – die Oberbekleidung ist verschwunden.

Zu diesem kuriosen Fehler schickte uns MeinMMO-Leser Christoph K. folgende Screenshots:

Hier könnt ihr euch weitere Beispiele ansehen:

Was es jedoch genau mit dem Fehler auf sich hat und warum oberkörperfreie Menschen am Seitenrand auftauchen, bleibt erstmal ein Rätsel.

Auf welchen Plattformen tritt der Fehler auf? Von diesem Fehler scheinen bisher nur die Next-Gen-Versionen (PlayStation 5 und Xbox Series S/X) von FIFA 21 betroffen zu sein. Von fehlender Bekleidung in den Versionen der PlayStation 4 oder Xbox One ist bisher noch nichts bekannt.

Was sagt EA Sports zu dem Fehler? Im offiziellen EA-Forum hat der FIFA-Spieler fleXXXurhead den Fehler gemeldet und ein Mitarbeiter von EA hat bereits mit einer Antwort reagiert und versprochen die Meldung weiterzuleiten.

Vielleicht wird der Fehler ja mit dem nächsten Title Update behoben. Doch bevor es so weit ist, wartet am Freitag schon das TOTY (Team of the Year) auf die FUT-Spieler. Freut ihr euch das große FUT-Highlight?