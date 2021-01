FIFA 21: TOTY Release noch diese Woche – Das erwartet euch

Nun ist bekannt, wann es mit dem TOTY in FIFA 21 weitergeht: Nach der TOTY Abstimmung wird am Freitag, den 22. Januar 2021, das Team of the Year enthüllt.

Wann kommt das TOTY? Die Wahl zum TOTY ist seit Montag, den 18. Januar abgeschlossen und aktuell werden laut EA Sports die Stimmen gezählt. Gleichzeitig wird auf der offiziellen Website erklärt:

„Das endgültige Team of the Year wird am 22. Januar bekanntgegeben. Dann werden auch spezielle TOTY-Spieleritems mit einigen der höchsten Werte der Saison in FUT 21 veröffentlicht, mit denen wir die sensationellen Leistungen der einzelnen Spieler in diesem einzigartigen Jahr feiern.“ via EA Sports

Auf dem Instagram-Kanal von EA Sports ist außerdem ein Countdown zu finden, der auf den „TOTY XI Reveal“ hinläuft und der am Freitagmorgen, um 01:00 Uhr deutscher Zeit endet. Möglich also, dass um diese Zeit bereits das TOTY veröffentlicht wird. Normalerweise beginnen Events eigentlich um 19:00 Uhr am Freitagabend.

Dieser Countdown läuft am Freitagmorgen um 01:00 Uhr ab

(via EA Sports Instagram)

Was bringt das Team of the Year?

Hiermit könnt ihr rechnen: Aufgrund der oben genannten Ankündigung ist bereits klar, dass wohl das gesamte TOTY bekannt gegeben wird und das auch Spezialkarten in Packs landen werden. In welchem Umfang wird allerdings nicht erklärt.

In der Vergangenheit war es oft so, dass die TOTY-Karten gestaffelt in Angreifer, Mittelfeld und Verteidigung kamen, bevor es sie dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal alle in Packs gab. Denkbar, dass dies auch in diesem Jahr der Fall sein wird.

Sicher ist hingegen, dass mit dem TOTY – egal, welche Spieler letztlich die Wahl gewinnen – einige der besten Karten überhaupt im Spiel landen.

Was bringt das Event noch? In der Vergangenheit gab es in der Regel auch SBCs und spezielle Aufgaben rund um das TOTY. Es ist davon auszugehen, dass es auch in diesem Jahr besondere Belohnungen zum TOTY-Event geben wird. Näheres dürfte spätestens zum Event-Start bekannt werden.

Noch vor dem TOTY ist nun auch der aktuelle Patch auf den Konsolen verfügbar. Das Title Update 8 bringt einige Verbesserungen.