Wie lange sind Dreamlight Valley Codes gültig? Die meisten Codes in Disney Dreamlight Valley laufen ab, deshalb solltet ihr regelmäßig nachschauen, ob es neue Codes gibt. Einmal eingelöst könnt ihr eure Items 179 Tage lang aus eurem Ingame Briefkasten abholen. Vergesst also nicht eure eingelösten Gegenstände auch abzuholen.

Der Code muss in GROSSBUCHSTABEN geschrieben sein. Anschließend drückt ihr auf Einfordern. Eure Items bekommt ihr dann per Post.

Um die Codes bei Disney Dreamlight Valley einzulösen, klickt ihr im Spiel auf Einstellungen. Wichtig: Damit sind nicht die Einstellungen im Hauptmenü gemeint. In den Einstellungen geht ihr in das Untermenü Hilfe und gebt euren Code dort unter Einlösungscode ein.

