Disney-Spiel hat 95 % positive Bewertungen auf Steam – Spieler vergleichen es mit Stardew Valley und Animal Crossing

Disney Dreamlight Valley befindet sich aktuell im Early-Access auf Steam, hat es aber bereits 95 % positive Bewertungen. Spieler vergleichen es mit Stardew Valley und Animal Crossing in ihren Reviews.

Was ist Disney Dreamlight Valley für ein Spiel? Disney Dreamlight Valley ist ein Abenteuerspiel in Kombination mit einer Art „Lebenssimulation“. Im Game kann der Spieler Aufgaben erledigen und die Welt erkunden. Dabei begegnen euch bekannte Figuren aus Disney- und Pixarfilmen, wie WALL-E, Remy oder Goofey.

Worum geht es in Disney Dreamlight Valley? „Dreamlight Valley“ war ein Land, in dem Harmonie herrschte und die Bewohner, bekannt aus Disney- und Pixar-Filmen, in Frieden lebten.

Eines Tages wuchsen jedoch sogenannte „Nachtdornen“, welche dazu führten, dass Erinnerungen in Vergessenheit gerieten und die Bewohner sich in das „Dream Castle“ zurückzogen. Der Spieler muss nun die Geschichten von Dreamlight Valley wiederentdecken und die Magie an den Ort zurückbringen.

Wir hatten neulich bereits über Disney Dreamlight Valley berichtet, da es die Spieler verzweifeln ließ, weil es keine Mikrotransaktionen im Early Access gibt.

Hier seht ihr den englischen Announcement-Trailer von Disney Dreamlight Valley:

Das erwartet euch in der Spielwelt von Dreamlight Valley

Wie sieht das Gameplay in Disney Dreamlight Valley aus? Innerhalb der Spielwelt von Dreamlight Valley befinden sich die Reiche verschiedener Disney-Figuren. In jedem Gebiet warten Rätsel und Herausforderungen auf euch, mit denen ihr die Bewohner wieder zurückholen könnt.

Ihr könnt euch mit den Figuren anfreunden und Zeit mit ihnen verbringen. Zum Beispiel habt ihr die Möglichkeit, mit WALLE-E zu gärtnern oder mit Goofey Angeln zu gehen.

Gemeinsam mit den Charakteren macht ihr euch daran, Dreamlight Valley wieder aufzubauen. Dazu stehen euch verschiedene Tools zur Landschaftsgestaltung zur Verfügung und ihr könnt mit Dekoelementen die Gegend verschönern.

Auch lässt sich euer Avatar individuell anpassen und mit verschiedenen Accessoires ausstatten.

Hier seht ihr ein paar Screenshots aus Disney Dreamlight Valley

Gibt es einen Multiplayer-Modus in Disney Dreamlight Valley? Im Early-Acess besitzt das Spiel aktuell noch keine Multiplayer-Funktion.

Jedoch ist bereits ein Mehrspieler-Modus für das Spiel vorgesehen, wie das Entwickler-Studio Gameloft auf Discord bekannt gab.

Unsere Kollegen von der Gamepro haben auf ihrer Webseite bereits einen ausführlichen Artikel zum Stand des Koops in Disney Dreamlight Valley geschrieben.

Wie viel kostet Disney Dreamlight Valley aktuell? Momentan gibt es das Spiel für 29,99 € auf Steam zu haben. Wenn ihr Bündel mit zusätzlichen In-Game-Inhalten haben möchtet, habt die Auswahl zwischen der „Luxus Edition“ für 49,58 € oder der ultimativen Edition, welche 69,98 € kostet (Stand: 04. November 2022, via Steam)

Wie bewertet die Community Disney Dreamlight Valley? Aktuell ist das Spiel bereits sehr erfolgreich auf Steam. Von den insgesamt 5.720 Bewertungen fallen 95 % positiv aus (Stand 04. November 2022, via Steam)

Spieler vergleichen es in den Reviews mit Animal Crossing, Sims und Stardew Valley.

Wann ist der volle Release von Disney Dreamlight Valley? Das Spiel wird 2023 als Free-to-Play-Spiel erscheinen.

